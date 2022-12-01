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  4. Мастер-класс для Канады от Марокко. Зиеш и компания вышли в 1/8 финала ЧМ
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 18:55 |
922
4

Мастер-класс для Канады от Марокко. Зиеш и компания вышли в 1/8 финала ЧМ

Марокканцы обыграли соперников со счетом 2:1

01 декабря 2022, 18:55 |
922
4
Мастер-класс для Канады от Марокко. Зиеш и компания вышли в 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.

Отчет о матче ожидайте позже...

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа F

Канада – Марокко – 1:2

Агуэрд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Насири, 23

Хойлетт, 7, Осорио, 26, Адекугбе, 45+2, Витория, 84

Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге (Исмаэль Коне, 61), Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони (Атиба Хатчинсон, 60), Дэвид Хойлетт (Дэвид Уотерспун, 76), Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин (Хонатан Дэвид, 60), Джонатан Осорио (Ричи Ларейя, 65).

Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими (Яхья Джабране, 85), Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш (Абдерразак Хамдала, 76), Аззедин Унаи (Джавад Эль-Ямик, 77), Абдельхамид Сабири (Селим Амаллаб, 65), Софьян Буфаль (Закария Абухляль, 65), Юссеф Эн-Несири.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Slava_Dyatlov
Тэк-с, что у нас там дальше? Ага... 
Значит Германия разбирается с Коста-Рикой, ну а Япония вряд-ли заберёт победу у Испании...  Значит в 1/8 у нас будет сражение Германия - Марокко, и Хорватия - Испания. Интересна 
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-1
Slava_Dyatlov
Вот канадцы крисы  Сами ничего на этом турнире не показали, так ещё и хотели у Марокко очки забрать, чтоб те с первого места не вышли....   
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-1
Леха
А смены поколений у Бельгии то нету 
Ответить
-1
Леха
Бельгия домой читалось,Бельгия уже не та скоро они в рейтинге будут там где и Норвегия потому что они свое золотое поколение профукали а молодежи то нету 
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-1
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