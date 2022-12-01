Мастер-класс для Канады от Марокко. Зиеш и компания вышли в 1/8 финала ЧМ

В четверг, 1 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.

Отчет о матче ожидайте позже...

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа F

Канада – Марокко – 1:2

Агуэрд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Насири, 23

Хойлетт, 7, Осорио, 26, Адекугбе, 45+2, Витория, 84

Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге (Исмаэль Коне, 61), Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони (Атиба Хатчинсон, 60), Дэвид Хойлетт (Дэвид Уотерспун, 76), Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин (Хонатан Дэвид, 60), Джонатан Осорио (Ричи Ларейя, 65).

Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими (Яхья Джабране, 85), Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш (Абдерразак Хамдала, 76), Аззедин Унаи (Джавад Эль-Ямик, 77), Абдельхамид Сабири (Селим Амаллаб, 65), Софьян Буфаль (Закария Абухляль, 65), Юссеф Эн-Несири.