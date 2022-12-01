Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канада – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Канада
01.12.2022 17:00 - : -
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 03:35 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:36
14
0

Канада – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Абсолютно выигрышная позиция африканской сборной

01 декабря 2022, 03:35 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:36
14
0
Канада – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоится матч третьего тура чемпионата мира-2022 в рамках группы F, в котором сыграют Канада и Марокко. Стартовый свисток бразильского рефери Рафаэля Клауса из Санта-Барбара-д'Уэсти прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Канада


Сборная Канады не присутствовала на чемпионатах мира последних 36 лет, поэтому уже сам факт возвращения страны на высокий футбольный уровень был небольшим национальным праздником. На следующем мундиале «клиновые листки» точно будут присутствовать, так как наравне с США и Мексикой входят в состав организаторов его места проведения. Что же касается спортивной составляющей появления канадцев на мундиале в Катаре, то она получилась посредственной. Поражение при неплохой игре в стартовом матче против Бельгии (0:1) сменилось на абсолютный развал командной тактики в игре против Хорватии (1:4), после чего вопросы о будущем команды Джона Хердмана на текущем турнире отпали сами собой.

Нет уверенности в том, что именно этот английский наставник будет готовить «красно-белых» к следующему чемпионату мира, однако присутствует полная убежденность в факте использования Канадой первенства в Катаре в качестве показательного выступления для своей команды перед домашним чемпионатом мира. В этом плане североамериканская страна мала чем отличается от США, и уже в ближайшем будущем стоит ожидать настоящей лавины талантливых футболистов из стран этого континента. Однако на сегодняшний день Канада – абсолютно посредственная команда, которая, если и имела шансы на выход в плей-офф, то исключительно за счет бешенного эмоционального стимула на старте. Однако, если ты не забиваешь пенальти в ворота Бельгии, то на таком уровне тебя за это сразу наказывают и выбивают почву из-под ног.

Марокко


Положение представителей Африки в этой подгруппе вызывало достаточно много вопросов еще до начала турнира, а стартовая безголевая ничья против Хорватии (0:0) лишь подлила масла в огонь обсуждений. В том матче Марокко действительно показало низкий уровень организации коллектива, а грядущий матч против Бельгии так и вовсе оценивался с точки зрения вероятной неудачи. Однако так уж повелось на полях Катара, что фавориты зачастую остаются такими лишь на бумаге, а бельгийцы всем своим видом во втором туре показали, что третье место на прошлом мундиале было абсолютным потолком для их наиболее звездного поколения за последние несколько десятков лет.

Марокко во втором туре обыграло «Красных дьяволов» международного футбола со счетом 2:0 в матче, в котором африканская команда отыскала в себе талант убийцы, играя при этом исключительно вторым номером. Однако в предстоящем матче именно «атласским львам» предстоит проявлять инициативу, так как у них есть уникальный шанс никоим образом не зависеть от конкурентов по группе. Тут и отсутствие пропущенных мячей должно сказывать положительным образом, и очная встреча двух прямых конкурентов. Есть все поводы утверждать, что Марокко уже на полторы ноги находится в плей-офф, однако расслабляться точно не следует – соперник будет искать хотя бы один добытый балл, а вот любая потеря пунктов для команды Валида Реграги может оказаться фатальной.

Ориентировочные составы


Канада: Сент-Клер – Адекугбе, Миллер, Витория, Джонстон – Хойлетт, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен – Девис, Девид.

Марокко: Буну – Мазрауи, Саисс, Агерд, Хакими – Амалла, Унахи, Амрабат – Буфаль, Эн-Несири, Зиеш.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке африканская сборная добьется уверенно успеха. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Марокко (-1) с коэффициентом 3.15 по линии Parimatch.

1 декабря, четверг

Канада – Марокко
Доха. «Эль-Тумама». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне Спорт
Арбитр: Рафаэль Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия)
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Канада – Марокко
Канада – Марокко. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
ФОТО. Как Польша удержала нужный результат в матче с Аргентиной
сборная Канады по футболу сборная Марокко по футболу прогнозы ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30 ноября 2022, 23:59 0
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф

В 1/8 финала вышли сборные Аргентины, Франции, Польши и Австралии

Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 30 ноября 2022, 18:57 16
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022

Футболисты Грэма Арнольда одержали победу в напряженном противостоянии

Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Футбол | 30.11.2022, 21:55
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Бокс | 30.11.2022, 17:52
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30.11.2022, 09:30
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
30.11.2022, 11:33 1
Футбол
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
29.11.2022, 20:33
Футбол
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
29.11.2022, 13:42 9
Война
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности