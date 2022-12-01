В четверг, 1 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоится матч третьего тура чемпионата мира-2022 в рамках группы F, в котором сыграют Канада и Марокко. Стартовый свисток бразильского рефери Рафаэля Клауса из Санта-Барбара-д'Уэсти прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Канада



Сборная Канады не присутствовала на чемпионатах мира последних 36 лет, поэтому уже сам факт возвращения страны на высокий футбольный уровень был небольшим национальным праздником. На следующем мундиале «клиновые листки» точно будут присутствовать, так как наравне с США и Мексикой входят в состав организаторов его места проведения. Что же касается спортивной составляющей появления канадцев на мундиале в Катаре, то она получилась посредственной. Поражение при неплохой игре в стартовом матче против Бельгии (0:1) сменилось на абсолютный развал командной тактики в игре против Хорватии (1:4), после чего вопросы о будущем команды Джона Хердмана на текущем турнире отпали сами собой.

Нет уверенности в том, что именно этот английский наставник будет готовить «красно-белых» к следующему чемпионату мира, однако присутствует полная убежденность в факте использования Канадой первенства в Катаре в качестве показательного выступления для своей команды перед домашним чемпионатом мира. В этом плане североамериканская страна мала чем отличается от США, и уже в ближайшем будущем стоит ожидать настоящей лавины талантливых футболистов из стран этого континента. Однако на сегодняшний день Канада – абсолютно посредственная команда, которая, если и имела шансы на выход в плей-офф, то исключительно за счет бешенного эмоционального стимула на старте. Однако, если ты не забиваешь пенальти в ворота Бельгии, то на таком уровне тебя за это сразу наказывают и выбивают почву из-под ног.

Марокко



Положение представителей Африки в этой подгруппе вызывало достаточно много вопросов еще до начала турнира, а стартовая безголевая ничья против Хорватии (0:0) лишь подлила масла в огонь обсуждений. В том матче Марокко действительно показало низкий уровень организации коллектива, а грядущий матч против Бельгии так и вовсе оценивался с точки зрения вероятной неудачи. Однако так уж повелось на полях Катара, что фавориты зачастую остаются такими лишь на бумаге, а бельгийцы всем своим видом во втором туре показали, что третье место на прошлом мундиале было абсолютным потолком для их наиболее звездного поколения за последние несколько десятков лет.

Марокко во втором туре обыграло «Красных дьяволов» международного футбола со счетом 2:0 в матче, в котором африканская команда отыскала в себе талант убийцы, играя при этом исключительно вторым номером. Однако в предстоящем матче именно «атласским львам» предстоит проявлять инициативу, так как у них есть уникальный шанс никоим образом не зависеть от конкурентов по группе. Тут и отсутствие пропущенных мячей должно сказывать положительным образом, и очная встреча двух прямых конкурентов. Есть все поводы утверждать, что Марокко уже на полторы ноги находится в плей-офф, однако расслабляться точно не следует – соперник будет искать хотя бы один добытый балл, а вот любая потеря пунктов для команды Валида Реграги может оказаться фатальной.

Ориентировочные составы



Канада: Сент-Клер – Адекугбе, Миллер, Витория, Джонстон – Хойлетт, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен – Девис, Девид.

Марокко: Буну – Мазрауи, Саисс, Агерд, Хакими – Амалла, Унахи, Амрабат – Буфаль, Эн-Несири, Зиеш.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке африканская сборная добьется уверенно успеха. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Марокко (-1) с коэффициентом 3.15 по линии Parimatch.

1 декабря, четверг