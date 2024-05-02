Кабаев отметил юбилей в стане Динамо
Полузащитник отыграл 50-ю игру за киевскую команду
1 мая в отложенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» в Киеве со счетом 3:0 разгромило «Верес».
Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев, выйдя на поле в стартовом составе, провел свой 50-й поединок за команду. На его счету 43 матча в чемпионатах Украины и 7 - в еврокубках.
В нынешнем сезоне на счету Владислава Кабаева 22 матча за «Динамо» в УПЛ, в которых он забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко побил бомбардирский рекорд Сергея Реброва.
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