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Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 13:20 | Обновлено 02 мая 2024, 13:29
391
0

Кабаев отметил юбилей в стане Динамо

Полузащитник отыграл 50-ю игру за киевскую команду

02 мая 2024, 13:20 | Обновлено 02 мая 2024, 13:29
391
0
Кабаев отметил юбилей в стане Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

1 мая в отложенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» в Киеве со счетом 3:0 разгромило «Верес».

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев, выйдя на поле в стартовом составе, провел свой 50-й поединок за команду. На его счету 43 матча в чемпионатах Украины и 7 - в еврокубках.

В нынешнем сезоне на счету Владислава Кабаева 22 матча за «Динамо» в УПЛ, в которых он забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко побил бомбардирский рекорд Сергея Реброва.

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Владислав Кабаев Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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