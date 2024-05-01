ГРИГОРЧУК: «Будет не очень скромно, даже смешно, чтобы я оценивал Шахтер»

1 мая состоялся перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Черноморец» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер одесского клуба Роман Григорчук прокомментировал поражение своих подопечных:

– Кажется, сегодняшняя игра с «Шахтером» немного отличается от кубковой. Каков будет общий анализ встречи?



– По результату, не очень, к сожалению. Считаю, что победа «Шахтера» закономерна. Здесь вообще никаких вопросов. Чувствовалась немалая разница в классе, мастерстве и очень большая в скоростных качествах футболистов. Понимаем, что подбор исполнителей у «Шахтера» очень сильный, и они являются силой, с которой нелегко справиться.

– Через четыре дня снова игра с «Шахтером». Увидели ли слабые стороны соперника, которыми можно воспользоваться в следующем поединке?



– Знаете, это будет не очень скромно, возможно, даже смешно, чтобы я анализировал и оценивал «Шахтер». Это большой клуб, в котором по-футбольному все правильно и на самом высоком уровне. Видим, что по результатам и игре это действительно большой клуб.

– Не создалось ли у вас впечатление, что форма и уровень футболистов «Шахтера» заставляет вас отходить от привычных принципов и идей игры «Черноморца»?



– Совершенно согласен и, конечно, определенные коррективы на поединок сделали. Мы не можем биться головой о стену и должны разумно ко всему подходить. Понимали, что нам будут противодействовать исполнители с фантастическими скоростными качествами, приумноженными на мастерство. Не должны подходить к поединку примитивно только потому, что мы так хотим и это наш стиль игры. Да, когда разница в классе и скоростях ощутима, должны вносить коррективы. Но ужасно не хочется этого делать, ведь теряется логическая линия, когда мы нарабатываем, верим в одни принципы, и вдруг все меняем и садимся в защиту, не понимая, что делаем, так, наудачу. Внесли коррективы, но это не говорит о том, что мы отказываемся от чего-либо. В следующей игре откровенно вам скажу, особенно ничего не изменим и будем стараться, но некоторые изменения будут. Понимаем, что сложно это сделать, тем более, против столь сильного соперника.

– Можете объяснить, почему перенос матчей в Киев для «Черноморца» удобен?



– Раньше во Львов было более удобно добираться, и мы могли приехать за день, сейчас изменили время рейса, он прибывает в 6:00. Просто перебивается ночь, и почувствовали, что нам было как-то сложно из-за этого в кубковом матче, потому не хотелось этого повторять. Предложенный вариант с переносом матчей нам очень подходит, ведь в Киев по нормальной дороге доехали за четыре с половиной часа. Никаких проблем в такой ситуации, это для нас нормально. Наверное, если бы на трибунах было много болельщиков, то мы так бы не поступили, но сейчас болельщиков немного, поэтому решили сохранить немного сил, ведь каждая следующая игра для «Черноморца» самая важная.

– Вопрос относительно Салюка. Знаем, что вы позволяете ему рисковать и вообще требуете от центральных защитников продвигаться с мячом. Как оцениваете психологическое состояние Владимира на этом отрезке, ведь кажется, что он преодолел кризис?



– Нет, мы с ним говорили примерно две недели назад и были близки к тому, чтобы дать ему отдохнуть и не ставить в состав. Но это самый легкий путь, чтобы выйти из тяжелого состояния. Так складывается, что его ошибка приводит к голу, и это уже не в первый раз. Я очень хотел, чтобы он преодолел это и стал сильнее, не имея отдыха. Я хотел поступить таким образом, но буду снова с ним разговаривать. Сегодня необходима была замена, и сделали бы ему только хуже, если бы не воспользовались ею.