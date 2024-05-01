Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Была заметна немалая разница в классе и скорости»
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 15:52 |
480
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Была заметна немалая разница в классе и скорости»

Тренер «Черноморца» – о матче против «Шахтера»

01 мая 2024, 15:52 |
480
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Была заметна немалая разница в классе и скорости»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение 1:4 от «Шахтера» в перенесенном матче 12-го тура УПЛ:

«Нет сомнения, что результат закономерен. На поле была заметна немалая разница в классе и очень большая разница в скорости. Скорость и взрывные качества – это огромная сила в футболе. Качественные футболисты обладают такими характеристиками. Противодействовать им очень и очень непросто.

А если это еще и умножается на исполнительское мастерство, которое было сегодня проявлено, то у команды есть огромные шансы на достижение больших результатов. Первые голы «Шахтера» – шедевры.

Почему «Черноморец» мало забивает? Чем выше мастерство атакующих игроков, тем лучше реализация. В противном случае должно быть стечение обстоятельств. Сегодня нам удалось использовать момент. В первом тайме мы могли забить хотя бы еще один гол, предпосылки для этого были».

По теме:
Владимир МАХАНЬКОВ: «Мы объединены одной целью»
ВИДЕО. «Иди ко мне, родненький». Празднование Ярмоленко после гола Вересу
Марлон ГОМЕС: «Все в команде очень рады за меня»
Роман Григорчук Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер Украинская Премьер-лига
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Футбол | 30 апреля 2024, 21:40 11
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим

На Артема претендуют «Наполи» и «Челси»

Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01 мая 2024, 07:22 9
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол

Тибо считает, что спасти в такой ситуации было очень сложно

Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Футбол | 01.05.2024, 00:36
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
Хоккей | 01.05.2024, 14:43
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
Лунин близок к продлению контракта с Реалом
Футбол | 01.05.2024, 17:06
Лунин близок к продлению контракта с Реалом
Лунин близок к продлению контракта с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
29.04.2024, 22:31 3
Футбол
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 4
Теннис
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 12
Футбол
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
30.04.2024, 23:52 18
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
30.04.2024, 06:30 99
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем