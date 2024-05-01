Роман ГРИГОРЧУК: «Была заметна немалая разница в классе и скорости»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение 1:4 от «Шахтера» в перенесенном матче 12-го тура УПЛ:

«Нет сомнения, что результат закономерен. На поле была заметна немалая разница в классе и очень большая разница в скорости. Скорость и взрывные качества – это огромная сила в футболе. Качественные футболисты обладают такими характеристиками. Противодействовать им очень и очень непросто.

А если это еще и умножается на исполнительское мастерство, которое было сегодня проявлено, то у команды есть огромные шансы на достижение больших результатов. Первые голы «Шахтера» – шедевры.

Почему «Черноморец» мало забивает? Чем выше мастерство атакующих игроков, тем лучше реализация. В противном случае должно быть стечение обстоятельств. Сегодня нам удалось использовать момент. В первом тайме мы могли забить хотя бы еще один гол, предпосылки для этого были».