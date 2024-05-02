Рангник отказался возглавлять Баварию
Немецкий специалист продолжит работу в сборной Австрии
Немецкий футбольный специалист Ральф Рангник отказался возглавлять мюнхенскую «Баварию», сообщает местный журналист Кристиан Фальк.
65-летний экс-коуч «Манчестер Юнайтед» останется работать на посту главного тренера национальной сборной Австрии и уже успел прокомментировать свое решение:
«Я всем сердцем главный тренер сборной Австрии. Это не отказ «Баварии», а скорее решение для моей команды и наших общих целей».
Контракт Ральфа Рангника с Австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.
Ralf Rangnick says NO to FC Bayern and won‘t be successor of Thomas Tuchel! Austria agrees with their Coach to stay @BILD_Sport @altobelli13— Christian Falk (@cfbayern) May 2, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчи запланированы на 29 мая и 2 июня
30 апреля Реал Мадрид на выезде сыграл вничью с Баварией в первом матче 1/2 финала ЛЧ