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Германия
02 мая 2024, 12:17 |
422
0

Рангник отказался возглавлять Баварию

Немецкий специалист продолжит работу в сборной Австрии

02 мая 2024, 12:17 |
422
0
Рангник отказался возглавлять Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Немецкий футбольный специалист Ральф Рангник отказался возглавлять мюнхенскую «Баварию», сообщает местный журналист Кристиан Фальк.

65-летний экс-коуч «Манчестер Юнайтед» останется работать на посту главного тренера национальной сборной Австрии и уже успел прокомментировать свое решение:

«Я всем сердцем главный тренер сборной Австрии. Это не отказ «Баварии», а скорее решение для моей команды и наших общих целей».

Контракт Ральфа Рангника с Австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.

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Дмитро Вербинський Источник: Twitter
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