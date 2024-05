Рангник отказался возглавлять Баварию

Немецкий футбольный специалист Ральф Рангник отказался возглавлять мюнхенскую «Баварию», сообщает местный журналист Кристиан Фальк.

65-летний экс-коуч «Манчестер Юнайтед» останется работать на посту главного тренера национальной сборной Австрии и уже успел прокомментировать свое решение:

«Я всем сердцем главный тренер сборной Австрии. Это не отказ «Баварии», а скорее решение для моей команды и наших общих целей».

Контракт Ральфа Рангника с Австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.

