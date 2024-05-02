Хаби АЛОНСО: «Игра против Ромы важна для нас»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:

«Нужно время, чтобы пережить такую игру, как в прошлом сезоне (полуфинальное поражение от «Ромы» – прим.). Но команда хорошо развивается, и сейчас ситуация другая. Воля и желание дойти до финала были на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг.

Для нас завтрашняя игра очень важна, потому что мы хотим забыть опыт и боль со вторым шансом. Обе команды имеют разные составы и разный стиль игры. Мы ожидаем интенсивной игры».

Матч «Рома» – «Байер» состоится 2 мая в 22:00 по киевскому времени.