Хаби АЛОНСО: «Игра против Ромы важна для нас»
Главный тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Ромой»
Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:
«Нужно время, чтобы пережить такую игру, как в прошлом сезоне (полуфинальное поражение от «Ромы» – прим.). Но команда хорошо развивается, и сейчас ситуация другая. Воля и желание дойти до финала были на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг.
Для нас завтрашняя игра очень важна, потому что мы хотим забыть опыт и боль со вторым шансом. Обе команды имеют разные составы и разный стиль игры. Мы ожидаем интенсивной игры».
Матч «Рома» – «Байер» состоится 2 мая в 22:00 по киевскому времени.
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