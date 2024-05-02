Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Игра против Ромы важна для нас»
Лига Европы
02 мая 2024, 13:42 |
161
0

Хаби АЛОНСО: «Игра против Ромы важна для нас»

Главный тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Ромой»

02 мая 2024, 13:42 |
161
0
Хаби АЛОНСО: «Игра против Ромы важна для нас»
УЕФА. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:

«Нужно время, чтобы пережить такую игру, как в прошлом сезоне (полуфинальное поражение от «Ромы» – прим.). Но команда хорошо развивается, и сейчас ситуация другая. Воля и желание дойти до финала были на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг.

Для нас завтрашняя игра очень важна, потому что мы хотим забыть опыт и боль со вторым шансом. Обе команды имеют разные составы и разный стиль игры. Мы ожидаем интенсивной игры».

Матч «Рома» – «Байер» состоится 2 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Алехандро ГРИМАЛЬДО: «Мы приехали в Рим с менталитетом победителей»
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Рома Рим Байер Лига Европы Рома - Байер Хаби Алонсо
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Футбол | 02 мая 2024, 06:20 4
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах

Между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша

Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Футбол | 01 мая 2024, 21:01 1
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина

30 апреля Реал Мадрид на выезде сыграл вничью с Баварией в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Футбол | 02.05.2024, 08:29
Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Футбол | 01.05.2024, 20:34
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Футбол | 02.05.2024, 06:40
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 13
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
30.04.2024, 10:06 5
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем