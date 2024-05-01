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  4. В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
Испания
01 мая 2024, 07:42 |
1711
1

В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?

Лунин пропустил в матче два гола

01 мая 2024, 07:42 |
1711
1
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

После матча испанское издание Marca оценило игру Лунина в этом поединке.

«Андрею пришлось проявить себя уже в начале матча. Мог быть гол, но Лунин отразил удар Сане после того, как Кейн вывел Лероя на ударную позицию. Лунин спас «Реал» еще раз после более легкого удара самого Гарри.

Андрей не смог выручить команду, когда Сане сравнивал счет мощным ударом, хотя удар был в ближний «вратарский» угол. Также Кейн обманул украинца с пенальти. Страдания Лунина во время игры на выходах продолжаются...», – отметили в издании.

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Бавария Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов Marca
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 1
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oleg_d_76
На фоне Лунина и Эдерсон и тер-Штеген и Нойер не показали себя вратарями  лучшими на сегодня в мире. Да и Алисон в Ливере не есть супернадежность. И тоько в реале истерика с Куртуа продолжаеться. Да и на последнем ЧМ Куртуа был мягко говоря не очень
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