В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

После матча испанское издание Marca оценило игру Лунина в этом поединке.

«Андрею пришлось проявить себя уже в начале матча. Мог быть гол, но Лунин отразил удар Сане после того, как Кейн вывел Лероя на ударную позицию. Лунин спас «Реал» еще раз после более легкого удара самого Гарри.

Андрей не смог выручить команду, когда Сане сравнивал счет мощным ударом, хотя удар был в ближний «вратарский» угол. Также Кейн обманул украинца с пенальти. Страдания Лунина во время игры на выходах продолжаются...», – отметили в издании.