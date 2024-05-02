ITF02 мая 2024, 10:36 |
37
1
Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Висбадене
02 мая 2024, 10:36 |
37
1
2 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).
В матче 2-го раунда основы украинка в статусе лаки-лузера сыграет против второй сеяной Анны Бондар из Венгрии (№95 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ирины Бегу (№128 WTA) или Симоны Вальтерт (№156 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 мая 2024, 20:19 0
Дальше всех из украинок по сетке прошла Даяна, быстрее всех вылетела Леся Цуренко
Футбол | 01 мая 2024, 13:11 1
Матчи запланированы на 29 мая и 2 июня
Другие виды | 02.05.2024, 07:12
Футбол | 01.05.2024, 20:34
Футбол | 01.05.2024, 12:28
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Без варіантів.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2024, 00:36
Теннис
01.05.2024, 14:43 8
30.04.2024, 12:10 13
30.04.2024, 10:06 5
30.04.2024, 14:44 19
30.04.2024, 23:52 18
01.05.2024, 00:30 1