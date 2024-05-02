Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 2-го раунда основы украинка в статусе лаки-лузера сыграет против второй сеяной Анны Бондар из Венгрии (№95 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ирины Бегу (№128 WTA) или Симоны Вальтерт (№156 WTA).

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