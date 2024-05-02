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  4. Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
02 мая 2024, 10:36 |
37
1

Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Висбадене

02 мая 2024, 10:36 |
37
1
Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катарина Завацкая

2 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 2-го раунда основы украинка в статусе лаки-лузера сыграет против второй сеяной Анны Бондар из Венгрии (№95 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ирины Бегу (№128 WTA) или Симоны Вальтерт (№156 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Катарина Завацкая смотреть онлайн ITF Висбаден Анна Бондар
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
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