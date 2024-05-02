Талант Металлиста назвал чемпионат, в котором мечтает играть

16-летний защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь назвал чемпионат, в котором мечтает играть.

– В каком европейском чемпионате мечтаешь поиграть? За какой клуб?

– Без сомнения английская Премьер-лига – это сейчас самый сильный чемпионат в мире. Поэтому в каком-то топ-клубе из Англии было бы неплохо. Если же не брать во внимание АПЛ, то мне нравится игра мадридского «Реала». Это сейчас моя любимая команда.

– Кстати, в юношеской сборной есть Илья Волошин – вратарь мадридского «Реала». Общались с ним на эту тему?

– Да, мы разговаривали с Ильей. Он рассказывал насколько классно у них все там устроено, как он туда попал. Поэтому определенную информацию о «Реале» я знаю.

Ранее Кирилл Дегтярь назвал футболистов, игра которых ему нравится.