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Украина. Первая лига
02 мая 2024, 13:12 |
697
0

Талант Металлиста назвал чемпионат, в котором мечтает играть

Кирилл Дигтярь хотел бы попробовать свои силы в АПЛ

02 мая 2024, 13:12 |
697
0
Талант Металлиста назвал чемпионат, в котором мечтает играть
ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

16-летний защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь назвал чемпионат, в котором мечтает играть.

– В каком европейском чемпионате мечтаешь поиграть? За какой клуб?

– Без сомнения английская Премьер-лига – это сейчас самый сильный чемпионат в мире. Поэтому в каком-то топ-клубе из Англии было бы неплохо. Если же не брать во внимание АПЛ, то мне нравится игра мадридского «Реала». Это сейчас моя любимая команда.

– Кстати, в юношеской сборной есть Илья Волошин – вратарь мадридского «Реала». Общались с ним на эту тему?

– Да, мы разговаривали с Ильей. Он рассказывал насколько классно у них все там устроено, как он туда попал. Поэтому определенную информацию о «Реале» я знаю.

Ранее Кирилл Дегтярь назвал футболистов, игра которых ему нравится.

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Кирилл Дигтярь Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Английская Премьер-лига Реал Мадрид Илья Волошин
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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