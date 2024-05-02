Талант Металлиста назвал чемпионат, в котором мечтает играть
Кирилл Дигтярь хотел бы попробовать свои силы в АПЛ
16-летний защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь назвал чемпионат, в котором мечтает играть.
– В каком европейском чемпионате мечтаешь поиграть? За какой клуб?
– Без сомнения английская Премьер-лига – это сейчас самый сильный чемпионат в мире. Поэтому в каком-то топ-клубе из Англии было бы неплохо. Если же не брать во внимание АПЛ, то мне нравится игра мадридского «Реала». Это сейчас моя любимая команда.
– Кстати, в юношеской сборной есть Илья Волошин – вратарь мадридского «Реала». Общались с ним на эту тему?
– Да, мы разговаривали с Ильей. Он рассказывал насколько классно у них все там устроено, как он туда попал. Поэтому определенную информацию о «Реале» я знаю.
Ранее Кирилл Дегтярь назвал футболистов, игра которых ему нравится.
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