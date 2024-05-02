Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 12:21 |
1410
4

Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины

Наставник может не доработать до конца сезона

02 мая 2024, 12:21 |
1410
4
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов может покинуть команду.

По информации источника, Максимов недоволен состоянием дел в клубе и хочет уйти в отставку еще до конца сезона. Главный тренер «Днепра-1» готов подать в отставку, если днепряне не смогут в следующем матче УПЛ, в воскресенье 6 мая, обыграть «Кривбасс».

Максимов возглавил «Днепр-1» 14 сентября 2023 года. Пока команда занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ и не может выиграть в четырех матчах подряд.

Ранее Максимов провел 200-й матч на тренерском посту в УПЛ.

По теме:
Александр МЕЛЬНИК: «По моему мнению, нас подвела реализация»
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кирилл ДИГТЯРЬ: Конечно, хочется достичь уровня Лунина, Мудрика и Судакова
Днепр-1 Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитро Олійник Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Футбол | 01 мая 2024, 21:01 1
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина

30 апреля Реал Мадрид на выезде сыграл вничью с Баварией в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары
Футбол | 01 мая 2024, 13:11 1
Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары
Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары

Матчи запланированы на 29 мая и 2 июня

Украинский талант прокомментировал интерес со стороны Ман Юнайтед
Футбол | 02.05.2024, 11:05
Украинский талант прокомментировал интерес со стороны Ман Юнайтед
Украинский талант прокомментировал интерес со стороны Ман Юнайтед
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 01.05.2024, 22:26
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Элина СВИТОЛИНА: «Мой родной город Одесса под атаками уже много дней»
Теннис | 02.05.2024, 07:51
Элина СВИТОЛИНА: «Мой родной город Одесса под атаками уже много дней»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой родной город Одесса под атаками уже много дней»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
locator-x
Та й правильно зробить. Максимов показав, що з цими гравцями можна добиватися результатів, а якщо керівництво буде влітку розпродавати лідерів (як Фрідман натякав, і не знаю, яка там із ЗП ситуація), то який зміст залишатися...
Ответить
+2
Сергей П
В Полісся повернеться, було б непогано для житомирян
Ответить
+2
Умник
Вильевич красава хорошие команды у него.
Очень позитивный человек.
Ответить
+1
serhiy
Та правильно . Скільки було статтів в пресі ,як керівництво розказує про не  готовність боротися за високі місця і якогось позитиву в клубі не видно то як він має тренувати футболістів і налаштовувати на кожен матч.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 6
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
30.04.2024, 21:40 11
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем