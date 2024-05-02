Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Наставник может не доработать до конца сезона
Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов может покинуть команду.
По информации источника, Максимов недоволен состоянием дел в клубе и хочет уйти в отставку еще до конца сезона. Главный тренер «Днепра-1» готов подать в отставку, если днепряне не смогут в следующем матче УПЛ, в воскресенье 6 мая, обыграть «Кривбасс».
Максимов возглавил «Днепр-1» 14 сентября 2023 года. Пока команда занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ и не может выиграть в четырех матчах подряд.
Ранее Максимов провел 200-й матч на тренерском посту в УПЛ.
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