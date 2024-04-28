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  4. Максимов провел 200-й матч на тренерском посту в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 10:05 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:27
158
0

Максимов провел 200-й матч на тренерском посту в УПЛ

В элитном дивизионе юбиляр возглавлял 5 клубов

28 апреля 2024, 10:05 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:27
158
0
Максимов провел 200-й матч на тренерском посту в УПЛ
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Матч против «Динамо» (1:2) стал 200-м для наставника днепрян Юрия Максимова в чемпионатах Украины. Он стал 13-м тренером, достигшим этого рубежа в УПЛ. 74 игры Максимов провел с «Кривбассом», 60 – с «Ворсклой», 28 – с донецким «Металлургом», 22 – с «Днепром-1» и 16 – с «Оболонью». Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 77 побед (38,5%), 52 встречи завершили вничью (26,0%), 71 проиграли (35,5%), 240 мячей забили (в среднем – 1,20), 246 пропустили (в среднем – 1,23).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Максимова на тренерском посту в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Максимова

Соперник

Тренер

Счет

1-й

19.07.2009

Оболонь

Металлист

Мирон МАРКЕВИЧ

0:2 (д)

50-й

05.03.2011

Кривбасс

Оболонь

Сергей КОВАЛЕЦ

2:2 (д)

100-й

17.11.2012

Металлург Д

Динамо

Олег БЛОХИН

1:0 (д)

150-й

27.02.2021

Ворскла

Александрия

Владимир ШАРАН

3:1 (д)

200-й

27.04.2024

Днепр-1

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

1:2 (д)

Тренеры, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины (на 27.04.2024)

Тренер

Клубы

Матчи

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),

622

Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),

548

Ильичевец (296), Ворскла (132)

3.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (356), Динамо (76)

432

4.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (330), Металлург З (10)

340

5.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),

297

Карпаты (22), Ильичевец (23)

6 .

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (32), Верес (7), ЦСКА (55),

294

Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)

7.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (219), Кривбасс (55)

274

8.

Олег ТАРАН

Кривбасс (217), Металлург З (56)

273

9.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4),

265

Минай (44)

10.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)

257

11..

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Нива В (7), Днепр (44), Арсенал (72),

222

Металлург З (21), Говерла (78)

12.

Александр ИЩЕНКО

Звезда (111), Нива В (7), Таврия (24),

204

Кривбасс (24), Карпаты (31), Ильичевец (7)

13.

Юрий МАКСИМОВ

Оболонь (16), Кривбасс (74), Металлург Д (28),

200

Ворскла (60), Днепр-1 (22)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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