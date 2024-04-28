Максимов провел 200-й матч на тренерском посту в УПЛ

Матч против «Динамо» (1:2) стал 200-м для наставника днепрян Юрия Максимова в чемпионатах Украины. Он стал 13-м тренером, достигшим этого рубежа в УПЛ. 74 игры Максимов провел с «Кривбассом», 60 – с «Ворсклой», 28 – с донецким «Металлургом», 22 – с «Днепром-1» и 16 – с «Оболонью». Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 77 побед (38,5%), 52 встречи завершили вничью (26,0%), 71 проиграли (35,5%), 240 мячей забили (в среднем – 1,20), 246 пропустили (в среднем – 1,23).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Максимова на тренерском посту в УПЛ

Матч Дата Клуб Максимова Соперник Тренер Счет 1-й 19.07.2009 Оболонь Металлист Мирон МАРКЕВИЧ 0:2 (д) 50-й 05.03.2011 Кривбасс Оболонь Сергей КОВАЛЕЦ 2:2 (д) 100-й 17.11.2012 Металлург Д Динамо Олег БЛОХИН 1:0 (д) 150-й 27.02.2021 Ворскла Александрия Владимир ШАРАН 3:1 (д) 200-й 27.04.2024 Днепр-1 Динамо Александр ШОВКОВСКИЙ 1:2 (д)

Тренеры, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины (на 27.04.2024)