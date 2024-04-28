Максимов провел 200-й матч на тренерском посту в УПЛ
В элитном дивизионе юбиляр возглавлял 5 клубов
Матч против «Динамо» (1:2) стал 200-м для наставника днепрян Юрия Максимова в чемпионатах Украины. Он стал 13-м тренером, достигшим этого рубежа в УПЛ. 74 игры Максимов провел с «Кривбассом», 60 – с «Ворсклой», 28 – с донецким «Металлургом», 22 – с «Днепром-1» и 16 – с «Оболонью». Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 77 побед (38,5%), 52 встречи завершили вничью (26,0%), 71 проиграли (35,5%), 240 мячей забили (в среднем – 1,20), 246 пропустили (в среднем – 1,23).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Юрия Максимова на тренерском посту в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Максимова
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-й
|
19.07.2009
|
Оболонь
|
Металлист
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
0:2 (д)
|
50-й
|
05.03.2011
|
Кривбасс
|
Оболонь
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
2:2 (д)
|
100-й
|
17.11.2012
|
Металлург Д
|
Динамо
|
Олег БЛОХИН
|
1:0 (д)
|
150-й
|
27.02.2021
|
Ворскла
|
Александрия
|
Владимир ШАРАН
|
3:1 (д)
|
200-й
|
27.04.2024
|
Днепр-1
|
Динамо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1:2 (д)
Тренеры, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины (на 27.04.2024)
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),
|
622
|
|
|
Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)
|
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),
|
548
|
|
|
Ильичевец (296), Ворскла (132)
|
|
3.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (356), Динамо (76)
|
432
|
4.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (330), Металлург З (10)
|
340
|
5.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),
|
297
|
|
|
Карпаты (22), Ильичевец (23)
|
|
6 .
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (32), Верес (7), ЦСКА (55),
|
294
|
|
|
Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)
|
|
7.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (219), Кривбасс (55)
|
274
|
8.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (217), Металлург З (56)
|
273
|
9.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4),
|
265
|
|
|
Минай (44)
|
|
10.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)
|
257
|
11..
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Нива В (7), Днепр (44), Арсенал (72),
|
222
|
|
|
Металлург З (21), Говерла (78)
|
|
12.
|
Александр ИЩЕНКО
|
Звезда (111), Нива В (7), Таврия (24),
|
204
|
|
|
Кривбасс (24), Карпаты (31), Ильичевец (7)
|
|
13.
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Оболонь (16), Кривбасс (74), Металлург Д (28),
|
200
|
|
|
Ворскла (60), Днепр-1 (22)
|
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