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  4. Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась, с его будущим
Испания
30 апреля 2024, 21:40 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:47
3249
3

Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась, с его будущим

На Артема претендуют «Наполи» и «Челси»

30 апреля 2024, 21:40 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:47
3249
3
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась, с его будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, наибольший интерес к Довбику сейчас проявляют «Наполи» и «Челси». Однако «Жирона», несмотря на интерес более именитых клубов, всеми силами будет пытаться сохранить своих ключевых футболистов, включая и Довбика. Кроме Артема «Жирону» летом могут покинуть и другие лидеры – Ян Коуто, Савио, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Арнау Мартинес, Иван Мартин. О еще одном украинском игроке «Жироны» Викторе Цыганкове Mundo Deportivo не упоминало.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Жирона Артем Довбик Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Наполи трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Alex T
Вопрос стоит ли валить если поперло тут пока так, тем более в АПЛ где у нас приживаемость не оч да еще и членси с его проблемами 
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+1
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Vbolivalnyk-Peter
Не піде Артем ні в Наполі ні в Челсі. Довбик казав, що хоче грати в ЛЧ, а ні адні ні інші наступного розіграшу туди не потрапляють...
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0
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