Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась, с его будущим

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, наибольший интерес к Довбику сейчас проявляют «Наполи» и «Челси». Однако «Жирона», несмотря на интерес более именитых клубов, всеми силами будет пытаться сохранить своих ключевых футболистов, включая и Довбика. Кроме Артема «Жирону» летом могут покинуть и другие лидеры – Ян Коуто, Савио, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Арнау Мартинес, Иван Мартин. О еще одном украинском игроке «Жироны» Викторе Цыганкове Mundo Deportivo не упоминало.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.