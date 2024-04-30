Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась, с его будущим
На Артема претендуют «Наполи» и «Челси»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации Mundo Deportivo, наибольший интерес к Довбику сейчас проявляют «Наполи» и «Челси». Однако «Жирона», несмотря на интерес более именитых клубов, всеми силами будет пытаться сохранить своих ключевых футболистов, включая и Довбика. Кроме Артема «Жирону» летом могут покинуть и другие лидеры – Ян Коуто, Савио, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Арнау Мартинес, Иван Мартин. О еще одном украинском игроке «Жироны» Викторе Цыганкове Mundo Deportivo не упоминало.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.
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