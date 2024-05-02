Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона готова к топовой продаже предстоящим летом
Испания
02 мая 2024, 12:40 | Обновлено 02 мая 2024, 12:49
313
1

Барселона готова к топовой продаже предстоящим летом

Каталонцы могут продать Педри

02 мая 2024, 12:40 | Обновлено 02 мая 2024, 12:49
313
1
Барселона готова к топовой продаже предстоящим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанская «Барселона» готова летом 2024 года пойти на продажу полузащитника Педри.

Педри считается одним из самых талантливых молодых полузащитников в мире, но «блауграна» намерена рассмотреть предложения по 21-летнему хавбеку.

Причиной такого решения «Барселоны» называются частые травмы полузащитника в последнее время, а также тот факт, что образ жизни Педри за пределами поля не является оптимальным для его футбольной карьеры.

Сообщается, что переговоры «Барселоны» по новому контракту с Педри были приостановлены.

В текущем сезоне Педри провел за каталонцев 29 матчей, забил 2 мяча, сделал 5 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По теме:
В Испании рассказали, сможет ли Куртуа сыграть в ключевых матчах сезона
Валенсия – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Педри Барселона трансферы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Футбол | 01 мая 2024, 21:01 1
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина

30 апреля Реал Мадрид на выезде сыграл вничью с Баварией в первом матче 1/2 финала ЛЧ

«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
Футбол | 01 мая 2024, 18:35 6
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию

Артем перепутал название своей команды

Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Футбол | 02.05.2024, 06:20
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Олег ШАНДРУК: «Игру Вереса в матче против Динамо оцениваю положительно»
Футбол | 02.05.2024, 11:15
Олег ШАНДРУК: «Игру Вереса в матче против Динамо оцениваю положительно»
Олег ШАНДРУК: «Игру Вереса в матче против Динамо оцениваю положительно»
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Футбол | 01.05.2024, 22:46
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Тут все логічно. Педрі не є своїм у структурі Барси. Купили і продали. Нормальна практика в поточних умовах Барси - продати деякі активи, коли треба заробити додаткові 100-200 млн на літо. Бо по ряду позицій є суттєвий перебір гравців.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
30.04.2024, 10:06 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
30.04.2024, 14:44 19
Хоккей
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем