Барселона готова к топовой продаже предстоящим летом

Испанская «Барселона» готова летом 2024 года пойти на продажу полузащитника Педри.

Педри считается одним из самых талантливых молодых полузащитников в мире, но «блауграна» намерена рассмотреть предложения по 21-летнему хавбеку.

Причиной такого решения «Барселоны» называются частые травмы полузащитника в последнее время, а также тот факт, что образ жизни Педри за пределами поля не является оптимальным для его футбольной карьеры.

Сообщается, что переговоры «Барселоны» по новому контракту с Педри были приостановлены.

В текущем сезоне Педри провел за каталонцев 29 матчей, забил 2 мяча, сделал 5 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.