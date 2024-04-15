Барселона ведет переговоры о контрактах с двумя суперталантами

Полузащитник «Барселоны» Педри подтвердил, что клуб сделал ему предложение продлить контракт. Нынешнее соглашение 21-летнего игрока истекает в 2026 году.

«Я спокоен, потому что знаю – в клубе меня уважают. Я это увидел во время обсуждения контракта. Я намерен остаться в «Барселоне» – команде моей мечты», – сказал Педри.

Новый договор предложили и 17-летнему центральному защитнику Пау Кубарси, который недавно дебютировал в первой команде и быстро стал основным.

Его соглашение истекает в 2026 году.

Ожидается, что в обоих контрактах будет клаусула 1 миллиард евро.