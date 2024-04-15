Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона ведет переговоры о контрактах с двумя суперталантами
Испания
15 апреля 2024, 19:02 |
385
0

Барселона ведет переговоры о контрактах с двумя суперталантами

Кубарси и Педри получили контрактные предложения

15 апреля 2024, 19:02 |
385
0
Барселона ведет переговоры о контрактах с двумя суперталантами
Getty Images/Global Images Ukraine. Кубарси и Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри подтвердил, что клуб сделал ему предложение продлить контракт. Нынешнее соглашение 21-летнего игрока истекает в 2026 году.

«Я спокоен, потому что знаю – в клубе меня уважают. Я это увидел во время обсуждения контракта. Я намерен остаться в «Барселоне» – команде моей мечты», – сказал Педри.

Новый договор предложили и 17-летнему центральному защитнику Пау Кубарси, который недавно дебютировал в первой команде и быстро стал основным.

Его соглашение истекает в 2026 году.

Ожидается, что в обоих контрактах будет клаусула 1 миллиард евро.

По теме:
Осасуна – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ
Барселона больше не ищет тренера. Известно, кто может заменить Хави
Барселона Пау Кубарси Педри чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика интересуется защитником Руха
Футбол | 15 апреля 2024, 12:48 9
Бенфика интересуется защитником Руха
Бенфика интересуется защитником Руха

Богдан Слюбик находится в сфере интересов португальского гранда

Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Футбол | 14 апреля 2024, 20:25 46
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии

В 29-м туре Леверкузен обыграл соперников 5:0 и досрочно забрал Серебряную салатницу

«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
Футбол | 15.04.2024, 17:45
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15.04.2024, 08:00
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Футбол | 14.04.2024, 21:13
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 7
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
13.04.2024, 21:33 1
Футбол
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем