Барселона ведет переговоры о контрактах с двумя суперталантами
Кубарси и Педри получили контрактные предложения
Полузащитник «Барселоны» Педри подтвердил, что клуб сделал ему предложение продлить контракт. Нынешнее соглашение 21-летнего игрока истекает в 2026 году.
«Я спокоен, потому что знаю – в клубе меня уважают. Я это увидел во время обсуждения контракта. Я намерен остаться в «Барселоне» – команде моей мечты», – сказал Педри.
Новый договор предложили и 17-летнему центральному защитнику Пау Кубарси, который недавно дебютировал в первой команде и быстро стал основным.
Его соглашение истекает в 2026 году.
Ожидается, что в обоих контрактах будет клаусула 1 миллиард евро.
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