Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
05.05.2024 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 мая 2024, 12:46 |
15
0

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая поединок 35 тура итальянской Серии А

02 мая 2024, 12:46 |
15
0
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома – Ювентус

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Алехандро ГРИМАЛЬДО: «Мы приехали в Рим с менталитетом победителей»
Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары
Футбол | 01 мая 2024, 13:11 1
Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары
Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары

Матчи запланированы на 29 мая и 2 июня

Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Футбол | 01 мая 2024, 15:24 2
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым

Бывшие игроки «Динамо» еще не помирились

Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Футбол | 01.05.2024, 21:01
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Слепая зона Тоттенхэма. Как Постекоглу наступает на одни и те же грабли
Футбол | 02.05.2024, 11:28
Слепая зона Тоттенхэма. Как Постекоглу наступает на одни и те же грабли
Слепая зона Тоттенхэма. Как Постекоглу наступает на одни и те же грабли
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Волейбол | 02.05.2024, 09:31
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
30.04.2024, 14:44 19
Хоккей
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 13
Футбол
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
30.04.2024, 21:40 11
Футбол
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
30.04.2024, 10:06 5
Футбол
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 22:45
Теннис
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем