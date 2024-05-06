Рома – Ювентус – 1:1. Мяч Лукаку с пяти метров. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Серии А
Вчера, 5 мая, состоялся матч 35-го тура Серии А. В Риме «Рома» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Единственный мяч в составе «волков» забил Ромелу Лукаку. Бельгиец забил в ворота гостей с пяти метров, первым оказавшись на добивании.
В составе гостей отличился Глейсон Бремер. Центральный защитник головой выиграл борьбу в чужой штрафной площади после навеса Кьезы.
«Ювентус» не может обыграть своих соперников на протяжении 5 матчей во всех турнирах.
Чемпионат Италии. 35-й тур. 5 мая.
Рома – Ювентус – 1:1
Голы: Лукаку (15) – Бремер (31)
Видеообзор матча
ГОЛ! Лукаку, 15 мин
ГОЛ! Бремер, 31 мин
События матча
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