Вчера, 5 мая, состоялся матч 35-го тура Серии А. В Риме «Рома» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Единственный мяч в составе «волков» забил Ромелу Лукаку. Бельгиец забил в ворота гостей с пяти метров, первым оказавшись на добивании.

В составе гостей отличился Глейсон Бремер. Центральный защитник головой выиграл борьбу в чужой штрафной площади после навеса Кьезы.

«Ювентус» не может обыграть своих соперников на протяжении 5 матчей во всех турнирах.

Чемпионат Италии. 35-й тур. 5 мая.

Рома – Ювентус – 1:1

Голы: Лукаку (15) – Бремер (31)

Видеообзор матча

ГОЛ! Лукаку, 15 мин

ГОЛ! Бремер, 31 мин