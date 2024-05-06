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Чемпионат Италии
Рома
05.05.2024 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
06 мая 2024, 03:12 | Обновлено 06 мая 2024, 03:13
19
0

Рома – Ювентус – 1:1. Мяч Лукаку с пяти метров. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Серии А

06 мая 2024, 03:12 | Обновлено 06 мая 2024, 03:13
19
0
Рома – Ювентус – 1:1. Мяч Лукаку с пяти метров. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 5 мая, состоялся матч 35-го тура Серии А. В Риме «Рома» принимала туринский «Ювентус». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Единственный мяч в составе «волков» забил Ромелу Лукаку. Бельгиец забил в ворота гостей с пяти метров, первым оказавшись на добивании.

В составе гостей отличился Глейсон Бремер. Центральный защитник головой выиграл борьбу в чужой штрафной площади после навеса Кьезы.

«Ювентус» не может обыграть своих соперников на протяжении 5 матчей во всех турнирах.

Чемпионат Италии. 35-й тур. 5 мая.

Рома – Ювентус – 1:1

Голы: Лукаку (15) – Бремер (31)

Видеообзор матча

ГОЛ! Лукаку, 15 мин

ГОЛ! Бремер, 31 мин

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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