Рома в центральном матче Серии А сыграла вничью с Ювентусом

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Ювентус».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико» и завершилась вничью 1:1.

Гол за римлян забил Лукаку на 15-й минуте, а на 31-й «Юве» усилиями защитника Бремера сравнял счет.

После этого матча «Ювентус» продолжает занимать 3-е место в Серии А с 66 очками, «Рома» идет 5-й с 60 баллами.

Серия А. 36-й тур, 5 мая.

Рома – Ювентус – 1:1

Голы: Лукаку, 15 – Бремер, 31.

Рома: Свилар, Кристенсен, Льоренте, Ндика, Анхелиньо, Паредес, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 78), Бальданци (Азмун, 68), Дибала (Залевски, 46), Лукаку (Абрахам, 68).



Ювентус: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Камбьязо (Алькарас, 85), Веа (Костич, 61), Рабьо, Локателли, Маккенни, Кьеза (Кин, 76), Влахович (Милик, 76).