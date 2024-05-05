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Рома
05.05.2024 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
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Аргентина
05 мая 2024, 23:46 | Обновлено 06 мая 2024, 00:38
97
0

Рома в центральном матче Серии А сыграла вничью с Ювентусом

Счет в матче – 1:1

05 мая 2024, 23:46 | Обновлено 06 мая 2024, 00:38
97
0
Рома в центральном матче Серии А сыграла вничью с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома – Ювентус

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Ювентус».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико» и завершилась вничью 1:1.

Гол за римлян забил Лукаку на 15-й минуте, а на 31-й «Юве» усилиями защитника Бремера сравнял счет.

После этого матча «Ювентус» продолжает занимать 3-е место в Серии А с 66 очками, «Рома» идет 5-й с 60 баллами.

Серия А. 36-й тур, 5 мая.

Рома – Ювентус – 1:1
Голы: Лукаку, 15 – Бремер, 31.

Рома: Свилар, Кристенсен, Льоренте, Ндика, Анхелиньо, Паредес, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 78), Бальданци (Азмун, 68), Дибала (Залевски, 46), Лукаку (Абрахам, 68).

Ювентус: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Камбьязо (Алькарас, 85), Веа (Костич, 61), Рабьо, Локателли, Маккенни, Кьеза (Кин, 76), Влахович (Милик, 76).

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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Рома - Ювентус Войцех Щенсны
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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