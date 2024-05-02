Италия02 мая 2024, 12:36 |
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Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая поединок 35-го тура итальянской Серии А
02 мая 2024, 12:36 |
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В воскресенье, 5 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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