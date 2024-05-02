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05.05.2024 19:00 - : -
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Италия
02 мая 2024, 12:36 |
19
0

Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая поединок 35-го тура итальянской Серии А

02 мая 2024, 12:36 |
19
0
Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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