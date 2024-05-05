ВИДЕО. Милан и Дженоа устроили большой триллер в матче Серии A
Вечером 5 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии
Вечером 5 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии.
Дженоа и Милан устроили большой триллер в матче Серии A, который завершился боевой ничьей (3:3).
Украинский хавбек команды из Генуи Руслан Малиновский остался вне заявки и-за травмы внутренней поверхности бедра.
Серия A. 35-й тур, 5 мая
Милан – Дженоа – 3:3
Голы: Флоренци, 45, Габбия, 72, Жиру, 75 – Ретеги, 5 (пен), Экубан, 48, Тиау, 87 (автогол)
Кальяри – Лечче – 1:1
Голы: Мина, 26 – Крстович, 84.
Верона – Фиорентина – 2:1
Голы: Лазович, 13 (пен), Нослин, 59 – Кастровилли, 42
Эмполи – Фрозиноне – 0:0
События матча
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