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05 мая 2024, 22:25 | Обновлено 05 мая 2024, 22:36
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ВИДЕО. Милан и Дженоа устроили большой триллер в матче Серии A

Вечером 5 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии

05 мая 2024, 22:25 | Обновлено 05 мая 2024, 22:36
301
0
ВИДЕО. Милан и Дженоа устроили большой триллер в матче Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии.

Дженоа и Милан устроили большой триллер в матче Серии A, который завершился боевой ничьей (3:3).

Украинский хавбек команды из Генуи Руслан Малиновский остался вне заявки и-за травмы внутренней поверхности бедра.

Серия A. 35-й тур, 5 мая

Милан – Дженоа – 3:3

Голы: Флоренци, 45, Габбия, 72, Жиру, 75 – Ретеги, 5 (пен), Экубан, 48, Тиау, 87 (автогол)

Кальяри – Лечче – 1:1

Голы: Мина, 26 – Крстович, 84.

Верона – Фиорентина – 2:1

Голы: Лазович, 13 (пен), Нослин, 59 – Кастровилли, 42

Эмполи – Фрозиноне – 0:0

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Эллас Верона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Кастровилли (Фиорентина).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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