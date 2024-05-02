Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Супергол в ворота Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 мая 2024, 05:15 |
105
0

ВИДЕО. Супергол в ворота Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов

Андрей пропустил мяч после мощного удара Лероя Сане в матче Бавария – Реал (2:2)

02 мая 2024, 05:15 |
105
0
ВИДЕО. Супергол в ворота Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Лерой Сане

Гол немецкого футболиста «Баварии» Лероя Сане в ворота украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов.

30 апреля – 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24. «Бавария» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, а «Боруссия» Дортмунд на «Сигнал Идуна Парк» (или «Вестфаленштадион») минимально одолела французский «ПСЖ» 1:0.

Конкуренцию Сане составят мяч Никласа Фуллкруга в ворота «ПСЖ», а также комбинация Тони Крооса и Винисиуса Жуниора, которая привела к голу бразильца «Баварии».

ВИДЕО. Супергол в ворота Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов

По теме:
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Эдин ТЕРЗИЧ: «Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче»
Луис ЭНРИКЕ: Все знали, что это будет нелегко. Это полуфинал Лиги Чемпионов
Никлас Фуллкруг Лерой Сане Андрей Лунин Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Боруссия Д - ПСЖ Тони Кроос Винисиус Жуниор видео Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Футбол | 01 мая 2024, 07:26 0
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды

«Реал» сыграл вничью с мюнхенской командой на «Альянц-Арене» со счетом 2:2

ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
Хоккей | 01 мая 2024, 14:43 8
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию

Четвертый матч чемпионата мира по хоккею

Стало известно, почему возник конфликт между Салахом и Клоппом в матче АПЛ
Футбол | 02.05.2024, 03:42
Стало известно, почему возник конфликт между Салахом и Клоппом в матче АПЛ
Стало известно, почему возник конфликт между Салахом и Клоппом в матче АПЛ
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Футбол | 02.05.2024, 00:23
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Футбол | 01.05.2024, 15:24
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
30.04.2024, 23:52 18
Футбол
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 4
Теннис
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем