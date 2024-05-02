ВИДЕО. Супергол в ворота Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов
Андрей пропустил мяч после мощного удара Лероя Сане в матче Бавария – Реал (2:2)
Гол немецкого футболиста «Баварии» Лероя Сане в ворота украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов.
30 апреля – 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24. «Бавария» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, а «Боруссия» Дортмунд на «Сигнал Идуна Парк» (или «Вестфаленштадион») минимально одолела французский «ПСЖ» 1:0.
Конкуренцию Сане составят мяч Никласа Фуллкруга в ворота «ПСЖ», а также комбинация Тони Крооса и Винисиуса Жуниора, которая привела к голу бразильца «Баварии».
ВИДЕО. Супергол в ворота Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов
💯 Power 100 from Sané— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2024
✨ Perfect touch and finish from Füllkrug
🔗 Kroos and Vini combine
Who should win Goal of the Week? #UCLGOTW || @Heineken
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