Гол немецкого футболиста «Баварии» Лероя Сане в ворота украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов.

30 апреля – 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24. «Бавария» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, а «Боруссия» Дортмунд на «Сигнал Идуна Парк» (или «Вестфаленштадион») минимально одолела французский «ПСЖ» 1:0.

Конкуренцию Сане составят мяч Никласа Фуллкруга в ворота «ПСЖ», а также комбинация Тони Крооса и Винисиуса Жуниора, которая привела к голу бразильца «Баварии».

ВИДЕО. Супергол в ворота Лунина может стать лучшим на неделе Лиги чемпионов

💯 Power 100 from Sané

✨ Perfect touch and finish from Füllkrug

🔗 Kroos and Vini combine



Who should win Goal of the Week? #UCLGOTW || @Heineken