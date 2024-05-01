Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары

В Доме футбола Украинская Премьер-лига провела жеребьевка пар плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне-2024/2025.

Как известно, участниками стыковых встреч станут клубы, которые финишируют на 13-м и 14-м местах в итоговой турнирной таблице УПЛ нынешнего сезона, и коллективы, которые займут 3-ю и 4-ю позиции в турнирной таблице Первой лиги.

Первые поединки команд состоятся 29 мая, ответные – 2 июня.

Вначале 4-я команда Первой лиги примет на своем поле 13-я команду УПЛ, а 14-я команда УПЛ проведет домашнюю встречу с 3-й командой Первой лиги. Затем соперники поменяются полями.