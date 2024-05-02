Алехандро ГРИМАЛЬДО: «Мы приехали в Рим с менталитетом победителей»

Испанский защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:

«Ответный матч дома будет очень важным, поскольку именно там решается результат. Может быть дополнительное время, могут быть пенальти, и мы будем иметь поддержку своих болельщиков. Мы приехали в Рим с менталитетом победителей, но мы знаем, что этот матч длится 180 минут, как минимум, и результат будет решаться дома.

Мы готовы к успеху. Мы знаем, что это был невероятный год, и мы хотим получить от него максимум. Мы не упустим шанс выиграть Лигу Европы или Кубок Германии. Мы хотим выиграть требл. Мы хотим продолжать творить историю, и мы полны уверенности».

Матч «Рома» – «Байер» состоится 2 мая в 22:00 по киевскому времени.