Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алехандро ГРИМАЛЬДО: «Мы приехали в Рим с менталитетом победителей»
Лига Европы
02 мая 2024, 12:50 | Обновлено 02 мая 2024, 12:57
54
0

Алехандро ГРИМАЛЬДО: «Мы приехали в Рим с менталитетом победителей»

Защитник «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Ромой»

02 мая 2024, 12:50 | Обновлено 02 мая 2024, 12:57
54
0
Алехандро ГРИМАЛЬДО: «Мы приехали в Рим с менталитетом победителей»
УЕФА. Алехандро Гримальдо

Испанский защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:

«Ответный матч дома будет очень важным, поскольку именно там решается результат. Может быть дополнительное время, могут быть пенальти, и мы будем иметь поддержку своих болельщиков. Мы приехали в Рим с менталитетом победителей, но мы знаем, что этот матч длится 180 минут, как минимум, и результат будет решаться дома.

Мы готовы к успеху. Мы знаем, что это был невероятный год, и мы хотим получить от него максимум. Мы не упустим шанс выиграть Лигу Европы или Кубок Германии. Мы хотим выиграть требл. Мы хотим продолжать творить историю, и мы полны уверенности».

Матч «Рома» – «Байер» состоится 2 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Марсель – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Алехандро Гримальдо Байер Рома Рим Рома - Байер Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Футбол | 02 мая 2024, 08:29 0
Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина

Королевский клуб поможет Кариму в лечении

ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
Хоккей | 01 мая 2024, 14:43 8
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию

Четвертый матч чемпионата мира по хоккею

Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Футбол | 01.05.2024, 20:34
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Почему не верят в Боруссию Д? Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов
Футбол | 02.05.2024, 07:35
Почему не верят в Боруссию Д? Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов
Почему не верят в Боруссию Д? Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Футбол | 01.05.2024, 15:24
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 3
Футбол
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 13
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
30.04.2024, 21:40 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
30.04.2024, 14:44 19
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем