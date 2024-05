Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Кто выйдет в финал?

30 апреля – 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24.

«Бавария» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Голами в ворота украинца отличились Лерой Сане (53) и Гарри Кейн (57). Английский форвард реализовал пенальти. У «сливочных» дубль оформил Винисиус Жуниор (24, 83).

Ответный поединок пройдет 8 мая на «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

«Боруссия» Дортмунд на «Сигнал Идуна Парк» (или «Вестфаленштадион») минимально одолела французский «ПСЖ» 1:0.

Единственный мяч на 36-й минуте оформил Никлас Фуллкруг.

Второй поединок коллективы проведут 7 мая на арене «Парк-де-Пренс» в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Финальный матч Лиги чемпионов 2023/23 состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (22:00 по Киеву).

Лига чемпионов 2023/24. Первые матчи

30 апреля. Альянц Арена (Мюнхен)

Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:2

Голы: Сане, 53, Кейн, 57 (пен.) – Винисиус Жуниор, 24, 83 (пен.)

1 мая. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0

Гол: Фуллкруг, 36

Лига чемпионов 2023/24. Ответные матчи

Видеообзор матча Бавария – Реал (2:2)

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ (1:0)

Сетка плей-офф Лиги чемпионов 2023/24

