Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Кто выйдет в финал?
«Бавария» и «Реал» сыграли вничью (2:2), «Боруссия Д» минимально обыграла «ПСЖ» (1:0)
30 апреля – 1 мая состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24.
«Бавария» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Голами в ворота украинца отличились Лерой Сане (53) и Гарри Кейн (57). Английский форвард реализовал пенальти. У «сливочных» дубль оформил Винисиус Жуниор (24, 83).
Ответный поединок пройдет 8 мая на «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
«Боруссия» Дортмунд на «Сигнал Идуна Парк» (или «Вестфаленштадион») минимально одолела французский «ПСЖ» 1:0.
Единственный мяч на 36-й минуте оформил Никлас Фуллкруг.
Второй поединок коллективы проведут 7 мая на арене «Парк-де-Пренс» в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Финальный матч Лиги чемпионов 2023/23 состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (22:00 по Киеву).
Лига чемпионов 2023/24. Первые матчи
30 апреля. Альянц Арена (Мюнхен)
Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:2
Голы: Сане, 53, Кейн, 57 (пен.) – Винисиус Жуниор, 24, 83 (пен.)
1 мая. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0
Гол: Фуллкруг, 36
Лига чемпионов 2023/24. Ответные матчи
- 07.05 ПСЖ (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- 08.05 Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия)
Видеообзор матча Бавария – Реал (2:2)
Видеообзор матча Боруссия Д – ПСЖ (1:0)
Сетка плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
All to play for next week 👀#UCL pic.twitter.com/KmmKwRcdnq— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану оформил дубль за «Аль-Наср» в ворота «Аль-Халиджа»
Тибо считает, что спасти в такой ситуации было очень сложно