В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

В случае победы «Жирона» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что буду для клуба впервые в истории.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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