Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая матч 34-го тура Ла Лиги
В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
В случае победы «Жирона» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что буду для клуба впервые в истории.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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