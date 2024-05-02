Пономаренко стал самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ после Шевченко
Первый мяч в чемпионатах Украины форвард киевлян забил в 18 лет 111 дней
В матче с «Вересом» (3:0) первый мяч в чемпионатах Украины забил Матвей Пономаренко. Причем голевую премьеру он отпраздновал в 18 лет 111 дней, став одним из самых молодых бомбардиров киевлян в УПЛ.
Среди игроков «Динамо» в более юном возрасте поражал ворота соперников только Андрей Шевченко. Кроме всего прочего, Пономаренко стал первым футболистом 2006 г. р., забившим в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры Динамо в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Первый гол
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 40 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
01.12.1994
|
Днепр
|
4:2 (д)
|
18 лет 111 дней
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
01.05.2024
|
Верес
|
3:0 (д)
|
18 лет 135 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
16.10.1992
|
Кривбасс
|
1:1 (д)
|
18 лет 141 день
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
02.06.2003
|
Таврия
|
4:1 (д)
|
18 лет 201 день
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
11.05.2008
|
Ворскла
|
2:1 (д)
|
18 лет 236 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
25.04.2021
|
Ингулец
|
5:0 (д)
|
18 лет 273 дня
|
Артем КРАВЕЦ
|
02.03.2008
|
Днепр
|
4:0 (г)
|
18 лет 295 дней
|
Антон ЦАРЕНКО
|
08.04.2023
|
Минай
|
2:0 (д)
|
18 лет 314 дней
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
24.09.2016
|
Олимпик
|
4:0 (г)
|
18 лет 335 дней
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
17.10.2008
|
Заря
|
5:0 (д)
Игроки 1996-2006 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Александр КАПЛИЕНКО
|
Металлург З
|
09.08.2014
|
Металлург Д
|
1:1 (г)
|
1997
|
Марьян ШВЕД
|
Карпаты
|
26.04.2015
|
Олимпик
|
4:1 (д)
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Ильичевец
|
30.05.2015
|
Олимпик
|
4:1 (д)
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
Шахтер
|
29.07.2018
|
Арсенал
|
3:0 (д)
|
2000
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Ворскла
|
04.11.2018
|
Львов
|
2:0 (д)
|
2001
|
Даниил КРАВЧУК
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов
|
2:2 (г)
|
2002
|
Евгений ПАВЛЮК
|
Ворскла
|
16.07.2020
|
Мариуполь
|
1:2 (д)
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Мариуполь
|
27.11.2020
|
Львов
|
3:1 (г)
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
12.03.2023
|
Кривбасс
|
3:0 (г)
|
2005
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
18.04.2024
|
Заря
|
3:1 (г)
|
2006
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Динамо
|
01.05.2025
|
Верес
|
3:0 (д)
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