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  4. Пономаренко стал самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ после Шевченко
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 13:41 | Обновлено 02 мая 2024, 13:42
700
0

Пономаренко стал самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ после Шевченко

Первый мяч в чемпионатах Украины форвард киевлян забил в 18 лет 111 дней

02 мая 2024, 13:41 | Обновлено 02 мая 2024, 13:42
700
0
Пономаренко стал самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ после Шевченко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В матче с «Вересом» (3:0) первый мяч в чемпионатах Украины забил Матвей Пономаренко. Причем голевую премьеру он отпраздновал в 18 лет 111 дней, став одним из самых молодых бомбардиров киевлян в УПЛ.

Среди игроков «Динамо» в более юном возрасте поражал ворота соперников только Андрей Шевченко. Кроме всего прочего, Пономаренко стал первым футболистом 2006 г. р., забившим в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Динамо в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Первый гол

Соперник

Счет

18 лет 40 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

01.12.1994

Днепр

4:2 (д)

18 лет 111 дней

Матвей ПОНОМАРЕНКО

01.05.2024

Верес

3:0 (д)

18 лет 135 дней

Сергей РЕБРОВ

16.10.1992

Кривбасс

1:1 (д)

18 лет 141 день

Артем МИЛЕВСКИЙ

02.06.2003

Таврия

4:1 (д)

18 лет 201 день

Андрей ЯРМОЛЕНКО

11.05.2008

Ворскла

2:1 (д)

18 лет 236 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

25.04.2021

Ингулец

5:0 (д)

18 лет 273 дня

Артем КРАВЕЦ

02.03.2008

Днепр

4:0 (г)

18 лет 295 дней

Антон ЦАРЕНКО

08.04.2023

Минай

2:0 (д)

18 лет 314 дней

Виктор ЦЫГАНКОВ

24.09.2016

Олимпик

4:0 (г)

18 лет 335 дней

Роман ЗОЗУЛЯ

17.10.2008

Заря

5:0 (д)

Игроки 1996-2006 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1996

Александр КАПЛИЕНКО

Металлург З

09.08.2014

Металлург Д

1:1 (г)

1997

Марьян ШВЕД

Карпаты

26.04.2015

Олимпик

4:1 (д)

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

30.05.2015

Олимпик

4:1 (д)

1999

ФЕРНАНДУ

Шахтер

29.07.2018

Арсенал

3:0 (д)

2000

Наджиб ЯКУБУ

Ворскла

04.11.2018

Львов

2:0 (д)

2001

Даниил КРАВЧУК

Ворскла

03.07.2020

Львов

2:2 (г)

2002

Евгений ПАВЛЮК

Ворскла

16.07.2020

Мариуполь

1:2 (д)

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Мариуполь

27.11.2020

Львов

3:1 (г)

2004

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

12.03.2023

Кривбасс

3:0 (г)

2005

НЕВЕРТОН

Шахтер

18.04.2024

Заря

3:1 (г)

2006

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

01.05.2025

Верес

3:0 (д)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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