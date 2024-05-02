Пономаренко стал самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ после Шевченко

В матче с «Вересом» (3:0) первый мяч в чемпионатах Украины забил Матвей Пономаренко. Причем голевую премьеру он отпраздновал в 18 лет 111 дней, став одним из самых молодых бомбардиров киевлян в УПЛ.

Среди игроков «Динамо» в более юном возрасте поражал ворота соперников только Андрей Шевченко. Кроме всего прочего, Пономаренко стал первым футболистом 2006 г. р., забившим в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Динамо в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Первый гол Соперник Счет 18 лет 40 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 01.12.1994 Днепр 4:2 (д) 18 лет 111 дней Матвей ПОНОМАРЕНКО 01.05.2024 Верес 3:0 (д) 18 лет 135 дней Сергей РЕБРОВ 16.10.1992 Кривбасс 1:1 (д) 18 лет 141 день Артем МИЛЕВСКИЙ 02.06.2003 Таврия 4:1 (д) 18 лет 201 день Андрей ЯРМОЛЕНКО 11.05.2008 Ворскла 2:1 (д) 18 лет 236 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 25.04.2021 Ингулец 5:0 (д) 18 лет 273 дня Артем КРАВЕЦ 02.03.2008 Днепр 4:0 (г) 18 лет 295 дней Антон ЦАРЕНКО 08.04.2023 Минай 2:0 (д) 18 лет 314 дней Виктор ЦЫГАНКОВ 24.09.2016 Олимпик 4:0 (г) 18 лет 335 дней Роман ЗОЗУЛЯ 17.10.2008 Заря 5:0 (д)

Игроки 1996-2006 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины