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  4. Шовковский добыл 20 побед в 24 матчах УПЛ. Быстрее это сделали 4 тренера
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 13:18 | Обновлено 02 мая 2024, 13:25
653
0

Шовковский добыл 20 побед в 24 матчах УПЛ. Быстрее это сделали 4 тренера

Тренер динамовцев отпраздновал 20-ю викторию в УПЛ в 24-м матче

02 мая 2024, 13:18 | Обновлено 02 мая 2024, 13:25
653
0
Шовковский добыл 20 побед в 24 матчах УПЛ. Быстрее это сделали 4 тренера
ФК Динамо. Александр Шовковский

Победа «Динамо» над «Вересом» (3:0) стала 20-й для Александра Шовковского на тренерском посту в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 24-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам – двум из «Динамо» и двум из «Шахтера». И столько же – 24 – Юрию Семину и Луишу Каштру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в чемпионатах Украины

Матч

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

22-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

05.03.2005

Волынь (д)

3:1

23-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

08.09.1997

Прикарпатье (д)

4:0

23-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

28.04.2006

Кривбасс (д)

3:1

23-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

02.04.2017

Заря (г)

2:1

24-й

Юрий СЕМИН

Динамо

25.10.2008

Таврия (г)

3:1

24-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

31.05.2020

Динамо (д)

3:1

24-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

01.05.2024

Верес (д)

3:0

25-й

Михаил ФОМЕНКО

Динамо

08.10.1993

Заря (д)

1:0

26-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

18.04.2010

Днепр (д)

2:1

27-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

04.05.2015

Говерла (д)

6:0

27-й

Александр КУЧЕР

Днепр-1

19.05.2023

Колос (д)

2:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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