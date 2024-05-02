Шовковский добыл 20 побед в 24 матчах УПЛ. Быстрее это сделали 4 тренера
Тренер динамовцев отпраздновал 20-ю викторию в УПЛ в 24-м матче
Победа «Динамо» над «Вересом» (3:0) стала 20-й для Александра Шовковского на тренерском посту в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 24-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам – двум из «Динамо» и двум из «Шахтера». И столько же – 24 – Юрию Семину и Луишу Каштру.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
22-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
05.03.2005
|
Волынь (д)
|
3:1
|
23-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
08.09.1997
|
Прикарпатье (д)
|
4:0
|
23-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
28.04.2006
|
Кривбасс (д)
|
3:1
|
23-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
02.04.2017
|
Заря (г)
|
2:1
|
24-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
25.10.2008
|
Таврия (г)
|
3:1
|
24-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
31.05.2020
|
Динамо (д)
|
3:1
|
24-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
01.05.2024
|
Верес (д)
|
3:0
|
25-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо
|
08.10.1993
|
Заря (д)
|
1:0
|
26-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Динамо
|
18.04.2010
|
Днепр (д)
|
2:1
|
27-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
04.05.2015
|
Говерла (д)
|
6:0
|
27-й
|
Александр КУЧЕР
|
Днепр-1
|
19.05.2023
|
Колос (д)
|
2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ближайшее время Карло Анчелотти решит, кто будет играть против «Кадиса»
Артем перепутал название своей команды