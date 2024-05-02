Шовковский добыл 20 побед в 24 матчах УПЛ. Быстрее это сделали 4 тренера

Победа «Динамо» над «Вересом» (3:0) стала 20-й для Александра Шовковского на тренерском посту в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию он отпраздновал в 24-м матче. Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам – двум из «Динамо» и двум из «Шахтера». И столько же – 24 – Юрию Семину и Луишу Каштру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в чемпионатах Украины