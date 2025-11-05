Лига чемпионов05 ноября 2025, 13:55 |
Прогнозы на 4-й тур Лиги чемпионов 2025/26
С 4 по 5 ноября состоятся поединки четвертого тура главного еврокубка
🏆 С 4 по 5 ноября состоятся матчи четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!
🌍 Расписание и прогнозы на 4-й тур ЛЧ 2025/26:
- 04.11. 19:45 Наполи – Айнтрахт Франкфурт [0:0]
- 04.11. 19:45 Славия Прага – Арсенал [0:3]
- 04.11. 22:00 Атлетико – Юнион Сен-Жиллуа [3:1]
- 04.11. 22:00 Буде-Глимт – Монако [0:1]
- 04.11. 22:00 Ливерпуль – Реал Мадрид [1:0]
- 04.11. 22:00 Олимпиакос – ПСВ [1:1]
- 04.11. 22:00 ПСЖ – Бавария [1:2]
- 04.11. 22:00 Тоттенхэм – Копенгаген [4:0]
- 04.11. 22:00 Ювентус – Спортинг [1:1]
- 05.11. 19:45 Карабах – Челси
- 05.11. 19:45 Пафос – Вильярреал
- 05.11. 22:00 Аякс – Галатасарай
- 05.11. 22:00 Бенфика – Байер
- 05.11. 22:00 Брюгге – Барселона
- 05.11. 22:00 Интер – Кайрат
- 05.11. 22:00 Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд
- 05.11. 22:00 Марсель – Аталанта
- 05.11. 22:00 Ньюкасл – Атлетик
Таблица Лиги чемпионов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|12
|2
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|12
|3
|ПСЖ
|4
|3
|0
|1
|14 - 5
|26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|9
|4
|Интер Милан
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|9
|5
|Реал Мадрид
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|9
|6
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|9
|7
|Тоттенхэм
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|8
|8
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12 - 7
|05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|7
|9
|Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|7
|10
|Спортинг Лиссабон
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|7
|11
|Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|6
|12
|Барселона
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|6
|13
|Челси
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|05.11.25 19:45 Карабах - Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|6
|14
|Атлетико Мадрид
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|6
|15
|Карабах
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|05.11.25 19:45 Карабах - Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|6
|16
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|6
|17
|ПСВ Эйндховен
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|5
|18
|Монако
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|26.11.25 19:45 Пафос - Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|5
|19
|Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|4
|20
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|4
|21
|Наполи
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|25.11.25 22:00 Наполи - Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|4
|22
|Марсель
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|23
|Ювентус
|4
|0
|3
|1
|7 - 8
|25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|3
|24
|Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|25
|Атлетик Бильбао
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|3
|26
|Юнион Сент-Жилуаз
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|27
|Будё-Глимт
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|28
|Пафос
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|2
|29
|Байер
|3
|0
|2
|1
|5 - 10
|05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|2
|30
|Славия Прага
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|31
|Олимпиакос Пирей
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|2
|32
|Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|1
|33
|Копенгаген
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|34
|Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|05.11.25 22:00 Бенфика - Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|36
|Аякс
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
