Известны участники 1/4 Кубка Украины, новичок Динамо, претендент для Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 октября.

1. Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ

Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ

2А. Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом

Команда Бартуловича вдруг решила, что обыгрывать команду из Первой лиги 4:0 не слишком интересно

2В. Сказка завершилась. Феникс-Мариуполь выбил Агротех из Кубка Украины

Подопечные Максима Фещука квалифицировались в 1/4 финала Кубка Украины

3А. Шовковский подтвердил. Футболист Динамо получил травму в матче с Шахтером

Николай Михайленко был вынужден покинуть поле на 46-й минуте из-за повреждения

3В. Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне

3С. Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо

Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи планирует договориться о сотрудничестве с чемпионами Украины

4А. Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб

Вячеслав Собослой продолжит карьеру в «Ницце»

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с новым тренером

Команду возглавил Лучано Спаллетти

5Ф. Без Алькараса, но с Синнером. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Париже

Карлос сенсационно проиграл Норри; Янник, Зверев, Фритц, Вашеро идут дальше

5В. Сенсационный чемпион Шанхая стал первым четвертьфиналистом Мастерса в Берси

Валентен Вашеро обыграл Кэмерона Норри в матче 1/8 финала соревнований в Париже

6. ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом

Лэнь получил контракт на два года

7. Три матча за три дня. Сборная Украины узнала расписание нового турнира

Команда Христича стартует в Европейском кубке наций

8. Разгром в украинском дерби в Лиге чемпионов. ХИТ обыграл Kyiv Futsal

ХИТ не оставил сопернику шансов

9. Украинки стартовали в Кубке вызова по волейболу с сухой победы

Валерия Нудьга и Дарья Дрозд одержали победу в составе «ВК Олимпиас Неаполис»

10А. Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности

Уоррен рассказал о ситуации

10В. Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

10С. Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма

Боксер просто потерял мотивацию