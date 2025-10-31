Известны участники 1/4 Кубка Украины, новичок Динамо, претендент для Усика
1. Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ
2А. Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Команда Бартуловича вдруг решила, что обыгрывать команду из Первой лиги 4:0 не слишком интересно
2В. Сказка завершилась. Феникс-Мариуполь выбил Агротех из Кубка Украины
Подопечные Максима Фещука квалифицировались в 1/4 финала Кубка Украины
3А. Шовковский подтвердил. Футболист Динамо получил травму в матче с Шахтером
Николай Михайленко был вынужден покинуть поле на 46-й минуте из-за повреждения
3В. Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне
3С. Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи планирует договориться о сотрудничестве с чемпионами Украины
4А. Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб
Вячеслав Собослой продолжит карьеру в «Ницце»
4В. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с новым тренером
Команду возглавил Лучано Спаллетти
5Ф. Без Алькараса, но с Синнером. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Париже
Карлос сенсационно проиграл Норри; Янник, Зверев, Фритц, Вашеро идут дальше
5В. Сенсационный чемпион Шанхая стал первым четвертьфиналистом Мастерса в Берси
Валентен Вашеро обыграл Кэмерона Норри в матче 1/8 финала соревнований в Париже
6. ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Лэнь получил контракт на два года
7. Три матча за три дня. Сборная Украины узнала расписание нового турнира
Команда Христича стартует в Европейском кубке наций
8. Разгром в украинском дерби в Лиге чемпионов. ХИТ обыграл Kyiv Futsal
ХИТ не оставил сопернику шансов
9. Украинки стартовали в Кубке вызова по волейболу с сухой победы
Валерия Нудьга и Дарья Дрозд одержали победу в составе «ВК Олимпиас Неаполис»
10А. Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Уоррен рассказал о ситуации
10В. Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом
10С. Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Боксер просто потерял мотивацию
