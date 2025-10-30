Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи планирует договориться о сотрудничестве с чемпионами Украины
Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи пройдет просмотр в клубе из чемпионата Украины – об этом сообщил X-аккаунт 24sur24.cd.
В услугах 19-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое давно следит за прогрессом перспективного игрока. Дье подпишет контракт с «бело-синими», если сумеет впечатлить тренерский штаб во главе с Александром Шовковским.
«Молодой конголезский центральный защитник Калонджи намерен присоединиться к киевскому «Динамо» (Украина). Игрок «Селесте» пройдет просмотр с надеждой договориться о сотрудничестве», – сообщил источник.
Контракт Калонджи принадлежит «Селесте», который выступает в чемпионате ДР Конго. Защитник привлек внимание к себе после игр на Кубке африканских наций U-20, где Дье сыграл четыре поединка и помог своей сборной пробиться в 1/4 финала.
«Динамо» имеет в активе 20 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В ближайшем матче, который состоится 2 ноября, «бело-синие» сыграют против донецкого «Шахтера».
#RDC Mercato: Le jeune défenseur central international congolais des moins de 20 ans, Kalonji Kabongo, en partance pour le Dynamo Kiev (Ukraine/D1). Le joueur du FC Céleste va passer un essai dans l'espérance de décrocher un contrat pic.twitter.com/2kQd8CIwgT— 24sur24.cd (@24sur24cd) October 29, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер Динамо оценил победу в матче Кубка Украины
Бывший футболист недоволен нападающими команды