Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
По информации источника, киевский клуб заинтересован в услугах 19-летнего Дье Калонджи
Киевское «Динамо» может подписать центрального защитника Дье Калонджи, который выступает в чемпионате ДР Конго. Об этом сообщил журналист Дивин Камишир и X-аккаунт STREAM FOOTBALL RDC.
По информации источника, чемпионы Украины следили за перспективным 19-летним футболистом еще весной, когда он выступал на Кубке африканских наций U-20, однако трансфер не удалось осуществить из-за административных проблем.
Сообщается, что Дье прилетит в Киев, чтобы подписать контракт с «бело-синими». Контракт Калонджи принадлежит футбольному клубу «Селесте», который занял седьмое место в прошлом сезоне.
В активе защитника четыре игры за ДР Конго – игрок помог своей сборной пробиться в четвертьфинал Кубка африканских наций.
После десяти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. В ближайшем матче чемпионата, который состоится 2 ноября, подопечные Александра Шовковского сыграют против донецкого «Шахтера».
🚨𝐑𝐔𝐌𝐄𝐔𝐑-𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 | Le journaliste Divin Camisir révèle que Kalonji Dieu va s’envoler pour l’Ukraine et tenter sa chance avec le Dynamo Kiev.— STREAM FOOTBALL RDC (@StreamFootRDC) October 29, 2025
Le transfert était programmé après la CAN, mais il a été suspendu en raison d’un blocage administratif. pic.twitter.com/D94wL4wgGL
