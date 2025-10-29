Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Украина. Первая лига
29 октября 2025, 15:03 |
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки

По информации источника, киевский клуб заинтересован в услугах 19-летнего Дье Калонджи

Getty Images/Global Images Ukraine. Дье Калонджи

Киевское «Динамо» может подписать центрального защитника Дье Калонджи, который выступает в чемпионате ДР Конго. Об этом сообщил журналист Дивин Камишир и X-аккаунт STREAM FOOTBALL RDC.

По информации источника, чемпионы Украины следили за перспективным 19-летним футболистом еще весной, когда он выступал на Кубке африканских наций U-20, однако трансфер не удалось осуществить из-за административных проблем.

Сообщается, что Дье прилетит в Киев, чтобы подписать контракт с «бело-синими». Контракт Калонджи принадлежит футбольному клубу «Селесте», который занял седьмое место в прошлом сезоне.

В активе защитника четыре игры за ДР Конго – игрок помог своей сборной пробиться в четвертьфинал Кубка африканских наций.

После десяти сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. В ближайшем матче чемпионата, который состоится 2 ноября, подопечные Александра Шовковского сыграют против донецкого «Шахтера».

ФОТО. Туран усмехался. Как Шахтер готовился к кубковому суперматчу с Динамо
Талант Манчестер Юнайтед – приоритетная цель итальянского гранда
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Перець
надіюсь не Бленуце-2
Ответить
+1
ТвояМамка
Сообщается что Дье прилетит в Киеве
...
а. ну ладно
через 2-3 недели?)
Ответить
0
Gargantua
правый защитник нужен. 
Караваев не для игры вторым номером, а Тымчик это вообще не уровень.
Ответить
-4
Alexander Киев
Банери вже диряві малюють про 100% білий? 😁
Ответить
-4
