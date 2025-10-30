Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб

Как стало известно Sport.ua, молодой украинский футболист Вячеслав Собослой, последним клубом которого была «ЮКСА», продолжит футбольную карьеру во Франции. 17-летний футболист будет выступать в составе «Ниццы».

Вячеслав получил травму на первых тренировках в новой команде, но быстро восстановился и уже успел сыграть первые игры за молодежный состав «Ниццы».

Летом этого года «ЮКСА» предлагала Собослою новый контракт, но стороны не сошлись по видению игрового времени футболиста.

С июля 2025 года Собослой имел статус свободного агента после прекращения сотрудничества с «ЮКСА».

Игорь ЛИСЕНКО