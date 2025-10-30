Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
30 октября 2025, 21:35 | Обновлено 30 октября 2025, 21:39
Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб

Вячеслав Собослой продолжит карьеру в «Ницце»

ФК ЮКСА. Вячеслав Собослой

Как стало известно Sport.ua, молодой украинский футболист Вячеслав Собослой, последним клубом которого была «ЮКСА», продолжит футбольную карьеру во Франции. 17-летний футболист будет выступать в составе «Ниццы».

Вячеслав получил травму на первых тренировках в новой команде, но быстро восстановился и уже успел сыграть первые игры за молодежный состав «Ниццы».

Летом этого года «ЮКСА» предлагала Собослою новый контракт, но стороны не сошлись по видению игрового времени футболиста.

С июля 2025 года Собослой имел статус свободного агента после прекращения сотрудничества с «ЮКСА».

Игорь ЛИСЕНКО

Ницца ЮКСА чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Allegro_Barbaro
Правильно, нема чого зараз в тому Ліверпулі сидіти, треба новий виклик))
