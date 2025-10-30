Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран стал объектом интереса со стороны одного из топ-клубов испанской Ла Лиги – мадридского «Атлетико».

По информации паблика Goal Gossip, в приглашении Турана в стан «матрасников» лично заинтересован коуч этой команды Диего Симеоне, который хотел бы видеть Арду одним из своих ассистентов.

Отмечается, что Симеоне хочет, чтобы Туран вошел в его штаб перед началом следующего сезона.

55-летний аргентинский специалист с большим уважением относится к своему 38-летнему коллеге, который ранее выступал под его руководством за «Атлетико». Симеоне считает, что страсть Арды и его понимание внутренних процессов в стане «матрасников» могут вдохновить следующее поколение игроков.

Сам Туран очень ценит жест Симеоне, но по-прежнему полностью сосредоточен на своем нынешнем проекте в «Шахтере».

Напомним, «Шахтер» под руководством Турана потерпел три поражения в пяти последних матчах, а накануне вылетел из Кубка Украины, где в 1/8 финала проиграл «Динамо» (1:2).