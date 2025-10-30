Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран стал объектом интереса со стороны одного из топ-клубов испанской Ла Лиги – мадридского «Атлетико».
По информации паблика Goal Gossip, в приглашении Турана в стан «матрасников» лично заинтересован коуч этой команды Диего Симеоне, который хотел бы видеть Арду одним из своих ассистентов.
Отмечается, что Симеоне хочет, чтобы Туран вошел в его штаб перед началом следующего сезона.
55-летний аргентинский специалист с большим уважением относится к своему 38-летнему коллеге, который ранее выступал под его руководством за «Атлетико». Симеоне считает, что страсть Арды и его понимание внутренних процессов в стане «матрасников» могут вдохновить следующее поколение игроков.
Сам Туран очень ценит жест Симеоне, но по-прежнему полностью сосредоточен на своем нынешнем проекте в «Шахтере».
Напомним, «Шахтер» под руководством Турана потерпел три поражения в пяти последних матчах, а накануне вылетел из Кубка Украины, где в 1/8 финала проиграл «Динамо» (1:2).
EXCLUSIVE | Diego Simeone wants Arda Turan back by his side!— Goal Gossip (@Goal_Gossip1) October 30, 2025
According to sources close to the club, Diego Simeone is keen to add Shakhtar Donetsk manager Arda Turan to his coaching staff ahead of the next season.
The Atletico legend still holds huge respect for Arda, one of… pic.twitter.com/affROf6wX1
