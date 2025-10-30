Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 17:20 |
2404
7

Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне

30 октября 2025, 17:20 |
2404
7 Comments
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне и Арда Туран (справа)

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран стал объектом интереса со стороны одного из топ-клубов испанской Ла Лиги – мадридского «Атлетико».

По информации паблика Goal Gossip, в приглашении Турана в стан «матрасников» лично заинтересован коуч этой команды Диего Симеоне, который хотел бы видеть Арду одним из своих ассистентов.

Отмечается, что Симеоне хочет, чтобы Туран вошел в его штаб перед началом следующего сезона.

55-летний аргентинский специалист с большим уважением относится к своему 38-летнему коллеге, который ранее выступал под его руководством за «Атлетико». Симеоне считает, что страсть Арды и его понимание внутренних процессов в стане «матрасников» могут вдохновить следующее поколение игроков.

Сам Туран очень ценит жест Симеоне, но по-прежнему полностью сосредоточен на своем нынешнем проекте в «Шахтере».

Напомним, «Шахтер» под руководством Турана потерпел три поражения в пяти последних матчах, а накануне вылетел из Кубка Украины, где в 1/8 финала проиграл «Динамо» (1:2).

По теме:
ВИДЕО. Андрей ЯРМОЛЕНКО пошутил о возрасте: «Что, я уже так плохо выгляжу?»
Сабо ответил, можно ли считать Динамо обладателями Кубка Украины 2025/26
Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арда Туран Диего Симеоне Шахтер Донецк Атлетико Мадрид назначение тренера
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Футбол | 29 октября 2025, 23:02 0
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»

Президент обратился к Владимиру Онищенко

ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30 октября 2025, 03:43 15
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

Динамо удалось обыграть Шахтер

«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Футбол | 30.10.2025, 13:56
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Футбол | 30.10.2025, 17:16
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sdag
Ніт, пусть остаётся, он лучший 
Ответить
+5
Dynamo1927
Оставить как минимум на один матч. Надо закрепить поражение
Ответить
+2
OKs100
Мне кажется Атлетико для его уровня слабо, переманят в Манчестер Сити или Барселону.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
antt
А напрошувалось в Панатінаікос. Якщо гра не йде
Ответить
0
grifon.
фізрук
Ответить
0
Alex86 1
Впечатлены резлататами и игрой шахты?)
Ответить
0
Популярные новости
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 294
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем