Без Алькараса, но с Синнером. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Париже

На хардовом турнире АТР 1000 в Париже (Франция) известны все участники 1/8 финала.

Мастерс в Берси во втором раунде покинул лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас, который сенсационно проиграл Кэмерону Норри.

Британец далее поборется против Валентен Вашеро – представитель Монако в 1/16 финала выбил своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша.

Второй сеяный Янник Синнер уверенно разобрался с Зизу Бергсом. Следующим соперником итальянца будет Франсиско Черундоло.

Защиту трофея не без проблем начал Александр Зверев, который вдоволь намучался против Камило Уго Карабелли. Далее Зверев встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной.

Тейлор Фритц, посеяный под четвертым номером, справился с Александером Вукичем. В третьем раунде Тейлор выйдет на корт против Александра Бублик.

К сожалению, из соревнований снялся болгарин Григор Димитров, который без борьбы пропустил Даниил Медведева.

Встречи 1/16 финала в Париже состоятся 30 октября. Игровой день стартует в 12:00 по Киеву матче между Норри и Вашеро.

АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Кэмерон Норри – Валентен Вашеро [WC]

Феликс Оже-Альяссим [9] – Даниэль Альтмайер

Тейлор Фритц [4] – Александр Бублик [13]

Карен Хачанов [10] – Алекс де Минаур [6]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Сонего – Даниил Медведев [11]

Алехандро Давидович Фокина [15] – Александр Зверев [3]

Бен Шелтон [5] – Андрей Рублев [12]

Франсиско Черундоло – Янник Синнер [2]

Видеообзор второго игрового дня (матчи 2-го раунда в верхней части сетки)

Видеообзор третьего игрового дня (матчи 2-го раунда в нижней части сетки)