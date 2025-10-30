Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Алькараса, но с Синнером. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Париже
ATP
30 октября 2025, 10:01 |
97
0

Без Алькараса, но с Синнером. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Париже

Карлос сенсационно проиграл Норри; Янник, Зверев, Фритц, Вашеро идут дальше

30 октября 2025, 10:01 |
97
0
Без Алькараса, но с Синнером. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

На хардовом турнире АТР 1000 в Париже (Франция) известны все участники 1/8 финала.

Мастерс в Берси во втором раунде покинул лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас, который сенсационно проиграл Кэмерону Норри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Британец далее поборется против Валентен Вашеро – представитель Монако в 1/16 финала выбил своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша.

Второй сеяный Янник Синнер уверенно разобрался с Зизу Бергсом. Следующим соперником итальянца будет Франсиско Черундоло.

Защиту трофея не без проблем начал Александр Зверев, который вдоволь намучался против Камило Уго Карабелли. Далее Зверев встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной.

Тейлор Фритц, посеяный под четвертым номером, справился с Александером Вукичем. В третьем раунде Тейлор выйдет на корт против Александра Бублик.

К сожалению, из соревнований снялся болгарин Григор Димитров, который без борьбы пропустил Даниил Медведева.

Встречи 1/16 финала в Париже состоятся 30 октября. Игровой день стартует в 12:00 по Киеву матче между Норри и Вашеро.

АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Кэмерон Норри – Валентен Вашеро [WC]
Феликс Оже-Альяссим [9] – Даниэль Альтмайер

Тейлор Фритц [4] – Александр Бублик [13]
Карен Хачанов [10] – Алекс де Минаур [6]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Сонего – Даниил Медведев [11]
Алехандро Давидович Фокина [15] – Александр Зверев [3]

Бен Шелтон [5] – Андрей Рублев [12]
Франсиско Черундоло – Янник Синнер [2]

Видеообзор второго игрового дня (матчи 2-го раунда в верхней части сетки)

Видеообзор третьего игрового дня (матчи 2-го раунда в нижней части сетки)

По теме:
Синнер стартовал на Мастерсе в Париже, начав путь к трофею и первой строчке
Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру
Трехчасовая борьба кузенов: Риндеркнеш и Вашеро сошлись на Мастерсе в Берси
ATP Париж Кэмерон Норри Валентен Вашеро Феликс Оже-Альяссим Даниэль Альтмайер Тейлор Фритц Александр Бублик Карен Хачанов Алекс де Минаур Лоренцо Сонего Даниил Медведев Алехандро Давидович-Фокина Александр Зверев Бен Шелтон Андрей Рублев Франсиско Черундоло Янник Синнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29 октября 2025, 21:27 7
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице

В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29 октября 2025, 16:44 39
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву

ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одессу
Теннис | 30.10.2025, 03:56
ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одессу
ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одессу
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Футбол | 30.10.2025, 09:19
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2025, 21:23
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 6
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем