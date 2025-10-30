Без Алькараса, но с Синнером. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Париже
Карлос сенсационно проиграл Норри; Янник, Зверев, Фритц, Вашеро идут дальше
На хардовом турнире АТР 1000 в Париже (Франция) известны все участники 1/8 финала.
Мастерс в Берси во втором раунде покинул лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас, который сенсационно проиграл Кэмерону Норри.
Британец далее поборется против Валентен Вашеро – представитель Монако в 1/16 финала выбил своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша.
Второй сеяный Янник Синнер уверенно разобрался с Зизу Бергсом. Следующим соперником итальянца будет Франсиско Черундоло.
Защиту трофея не без проблем начал Александр Зверев, который вдоволь намучался против Камило Уго Карабелли. Далее Зверев встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной.
Тейлор Фритц, посеяный под четвертым номером, справился с Александером Вукичем. В третьем раунде Тейлор выйдет на корт против Александра Бублик.
К сожалению, из соревнований снялся болгарин Григор Димитров, который без борьбы пропустил Даниил Медведева.
Встречи 1/16 финала в Париже состоятся 30 октября. Игровой день стартует в 12:00 по Киеву матче между Норри и Вашеро.
АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Кэмерон Норри – Валентен Вашеро [WC]
Феликс Оже-Альяссим [9] – Даниэль Альтмайер
Тейлор Фритц [4] – Александр Бублик [13]
Карен Хачанов [10] – Алекс де Минаур [6]
Нижняя часть сетки
Лоренцо Сонего – Даниил Медведев [11]
Алехандро Давидович Фокина [15] – Александр Зверев [3]
Бен Шелтон [5] – Андрей Рублев [12]
Франсиско Черундоло – Янник Синнер [2]
Видеообзор второго игрового дня (матчи 2-го раунда в верхней части сетки)
Видеообзор третьего игрового дня (матчи 2-го раунда в нижней части сетки)
