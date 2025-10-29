Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 октября 2025, 23:03 |
Синнер стартовал на Мастерсе в Париже, начав путь к трофею и первой строчке

Во втором рауде соревнований в Берси Янник уверенно разобрался с Зизу Бергсом

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) уверенно стартовал на турнире АТР 1000 в Париже, Франция.

Во втором раунде итальянец в двух сетах переиграл Зизу Бергса (Бельгия, ATP 41) за 1 час и 29 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/16 финала

Зизу Бергс (Бельгия) – Янник Синнер (Италия) [2] – 4:6, 2:6

Синнер впервые сыграл против Бергса. Следующим соперником Янника будет представитель Аргентины Франсиско Черундоло.

Синнер продолжил винстрик до шести поединков. На прошлой неделе он стал чемпионом пятисотника в Вене.

Янник выиграл 48-й матч из последних 50, если не учитывать противостояния против Карлоса Алькараса. В 2025 году Янника, кроме Карлоса, смогли обыграть только Александр Бублик и Таллон Грикспор.

Синнер может стать первой ракеткой по итогам Мастерса в Берси. Для этого ему нужно выиграть трофей.

