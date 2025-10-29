Что нужно Синнеру, чтобы обойти Алькараса и стать первой ракеткой в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) имеет реальные шансы на то, чтобы стать первой ракеткой мира по итогам турнира АТР 1000 в Париже, Франция.

До 28 октября далеко не все зависело от Янника. Одно из главных условий – вылет действующего лидера мирового рейтинга АТР Карлоса Алькараса до полуфинала. И во вторник испанец сенсационно проиграл Кэмерону Норри во втором круге Мастерса.

Теперь все в руках у Синнер. Для того, чтобы обойти Алькараса уже в Берси, Яннику нужно выиграть трофей последнего Мастерса сезона. При своем триумфе Синнер будет опережать Алькараса на 250 очков – 11 500 против 11 250.

Синнер стартует в Париже 29 числа поединком против бельгийца Зизу Бергса (Бельгия, ATP 41). Встреча начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

И Алькарас, и Синнер проведут еще по одному турниру в 2025 году – оба выступят на ATP Finals, где Яннику предстоит защита трофея.