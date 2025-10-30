Шовковский подтвердил. Футболист Динамо получил травму в матче с Шахтером

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что полузащитник «бело-синих» Николай Михайленко был вынужден покинуть поле в матче Кубка Украины из-за повреждения.

В среду, 29 октября, киевский клуб одолел донецкий «Шахтер» со счетом 2:1 и завоевал путевку в 1/4 финала.

«Мы очень осторожно играли в первом тайме, с очень большим уважением к сопернику. В перерыве пытались сделать так, чтобы ребята изменили свое эмоциональное состояние, играли более агрессивно – как и планировали перед матчем.

У нас была вынужденная замена в перерыве. Она сыграла свою положительную роль, но она была вынужденная, потому что повреждение получил Михайленко. Было под вопросом, сможет ли он дальше играть. Решили не рисковать дополнительным слотом и сразу заменить», – рассказал Шовковский.

В нынешнем сезоне Михайленко провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. «Динамо» и «Шахтер» сыграют второй раз за неделю 2 ноября в матче чемпионата Украины.