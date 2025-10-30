ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с новым тренером
Команду возглавил Лучано Спаллетти
Итальянский специалист Лучано Спаллетти стал главным тренером туринского «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба «зебр».
Соглашение между 66-летним коучем и итальянским грандом рассчитано до лета 2026 года. У руля команды Лучано Спаллетти заменил Игора Тудора, который был уволен несколькими днями ранее.
После девяти матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 15 очков и расположился на седьмом месте турнирной таблицы. за три матча Лиги чемпионов «зебры» набрали два очка и идут 25-ми в таблице.
Ранее Лучано Спаллетти прокомментировал возможное назначение в «Ювентус».
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025
Benvenuto mister!
🗞️➡️https://t.co/JzQ2LwR2ZV pic.twitter.com/LpWc0ybkbs
