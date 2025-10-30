ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с новым тренером

Итальянский специалист Лучано Спаллетти стал главным тренером туринского «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба «зебр».

Соглашение между 66-летним коучем и итальянским грандом рассчитано до лета 2026 года. У руля команды Лучано Спаллетти заменил Игора Тудора, который был уволен несколькими днями ранее.

После девяти матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 15 очков и расположился на седьмом месте турнирной таблицы. за три матча Лиги чемпионов «зебры» набрали два очка и идут 25-ми в таблице.

Ранее Лучано Спаллетти прокомментировал возможное назначение в «Ювентус».