Жду спокойно. Спаллетти прокомментировал возможное назначение в Ювентус

Бывший тренер «Наполи», «Ромы», «Интера» и сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о возможности возглавить «Ювентус» после увольнения Игора Тудора.

– Если нужно сказать что-то о «Ювентусе», я скажу это с удовольствием — и в пользу Тудора. Насколько я его знаю, он кажется серьезным человеком, настоящим мужчиной... Когда я видел его за работой на поле и на скамейке, он всегда производил впечатление человека с характером, который говорит прямо от сердца. Если тебе удается чувствовать себя хорошо, тот, кто тебя заменит, будет счастливчиком. Мне жаль, что он сейчас переживает. Тот, кто придет после него, получит уже готовую команду.

– Как вы себя чувствуете? Хотите вернуться к тренерской работе?

– Чувствую себя хорошо, у меня есть амбиция исправить то, что произошло в последнее время. Жду спокойно, потому что со временем все налаживается.

– В субботу состоится матч «Ювентус» – «Кремонезе». Увидим вас там?

– Я всегда хожу смотреть матчи, потому что у меня настоящая страсть к футболу, и она всегда со мной.