  ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Италия
27 октября 2025, 14:58
Игор Тудор больше не является коучем «Ювентуса»

27 октября 2025, 14:58
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорватский специалист Игор Тудор больше не является главным тренером туринского «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Соглашение между сторонами было расторгнутою. Также клуб покинул тренерский штаб хорвата – Иван Яворчич, Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи. Исполняющим обязанности тренера «зебр» будет Массимо Брамбилла, он будет возглавлять команду на матче с «Удинезе».

«Клуб благодарит Игоря Тудора и весь его штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних нескольких месяцев и желает им всего наилучшего в их дальнейшей карьере», – комментарий пресс-службы.

После восьми туров чемпионата Италии «Ювентусу» удалось набрать 12 очков, команда расположилась на восьмом месте. В Лиге чемпионов за три тура «зебры» набрали два балла и идут на 25-м месте.

Ранее «Лацио» переиграл «Ювентус» в Серии A.

Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Игор Тудор
Даниил Кирияка Источник: ФК Ювентус
