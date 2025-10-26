Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старая Синьора не впечатляет. Лацио переиграл Ювентус в Серии A
Чемпионат Италии
Лацио
26.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 октября 2025, 23:43 | Обновлено 27 октября 2025, 01:10
73
0

Старая Синьора не впечатляет. Лацио переиграл Ювентус в Серии A

Единственный гол для римской команды на 9-й минуте забил Тома Башич

26 октября 2025, 23:43 | Обновлено 27 октября 2025, 01:10
73
0
Старая Синьора не впечатляет. Лацио переиграл Ювентус в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 октября прошел центральный матч 8-го тура итальянской Серии А.

Римский Лацио на домашней арене Олимпико одержал минимальную победу над Ювентусом (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 9-й минуте забил Тома Башич, реализовав передачу Данило Катальди.

Топ-10: Наполи, Рома (по 18), Милан (17), Интер (15), Болонья (14), Комо (13), Ювентус, Аталанта, Удинезе (по 12), Лацио (11).

Серия А. 8-й тур, 26 октября 2025

Лацио – Ювентус – 1:0

Гол: Тома Башич, 9

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тома Башич, 9 мин

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Башич (Лацио), асcист Данило Катальди.
По теме:
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда
Тренер Дженоа оценил выступление Малиновского в проигранном матче Серии А
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Ювентус Данило Катальди видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 26 октября 2025, 21:11 9
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26 октября 2025, 05:17 3
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу

Артем Рыбак стал героем матча против Меркантиля U-16

Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26.10.2025, 15:34
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26.10.2025, 16:26
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
Футбол | 27.10.2025, 01:16
«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 21
Футбол
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 1
Бокс
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
25.10.2025, 07:05 5
Футбол
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем