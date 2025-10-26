Старая Синьора не впечатляет. Лацио переиграл Ювентус в Серии A
Единственный гол для римской команды на 9-й минуте забил Тома Башич
Вечером 26 октября прошел центральный матч 8-го тура итальянской Серии А.
Римский Лацио на домашней арене Олимпико одержал минимальную победу над Ювентусом (1:0).
Единственный гол на 9-й минуте забил Тома Башич, реализовав передачу Данило Катальди.
Топ-10: Наполи, Рома (по 18), Милан (17), Интер (15), Болонья (14), Комо (13), Ювентус, Аталанта, Удинезе (по 12), Лацио (11).
Серия А. 8-й тур, 26 октября 2025
Лацио – Ювентус – 1:0
Гол: Тома Башич, 9
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Тома Башич, 9 мин
События матча
