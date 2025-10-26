Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лацио
26.10.2025 21:45 - : -
Ювентус
Италия
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча состоится 26 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

26 октября, в последнем матче игрового дня Серии А, между собой сыграют Лацио и Ювентус. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Римский клуб пока неважно проводит текущий сезон, 8 очков в семи встречах и место в середине турнирной таблицы. Лацио в последнем туре расписал мировую на выезде с мощной Аталантой – 0:0. Отставание от первого квартета сейчас составляет 7 очков, но его можно сократить. Усугубляет положение тот факт, что команда не играет в еврокубках, что должно было стать преимуществом над конкурентами.

Лацио должен прибавлять, но потеряно много очков, поэтому борьба за место в зоне Лиги чемпионов существенно усложнилась. Команда редко побеждает, поэтому и не может добраться до лидеров. С такими темпами Маурицио Сарри может вскоре лишиться должности главного тренера.

Ювентус

Туринцы тоже не могут похвастаться особой стабильностью, начали чемпионат с трех побед, потом последовало три ничьи, в последнем туре уступили на выезде Комо – 0:2. Ювентус сейчас седьмой в чемпионате, но отставание от топ-4 составляет всего три очка.

Посреди недели подопечные Игора Тудора играли в Лиге чемпионов, где уступили на выезде мадридскому Реалу – 0:1. Неудача против такого соперника допустима, но у команды всего два очка в трех матчах в этом турнире, так что пробиться в плей-офф будет непросто. Уже сейчас чувствуется, что Ювентусу сложно сражаться на два фронта, а сезон только начался. Команда не побеждает в семи матчах подряд, во всех турнирах, так что срочно нужен положительный импульс.

Личные встречи

Как показывает статистика, команды играют между собой с переменным успехом. В прошлом сезоне Юве выиграл дома 1:0, а в гостях сыграл 1:1.

Прогноз

Это будет очередная битва двух амбициозных и сильных соперников.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лацио – 3,54, ничья – 3,21, победа Ювентуса – 2,19.

Небольшим фаворитом в этой паре считается туринский клуб, хотя стоит ожидать игры на три результата. Я не думаю, что команды порадуют публику результативным футболом, ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Лацио
26 октября 2025 -
21:45
Ювентус
Лацио Ювентус Лацио - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
