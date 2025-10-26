Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лацио – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Лацио
26.10.2025 21:45 – 36 1 : 0
Ювентус
Италия
26 октября 2025, 22:00 | Обновлено 26 октября 2025, 22:06
35
0

Лацио – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября в 21:45 видеозапись матча 8-го тура Серии A

26 октября 2025, 22:00 | Обновлено 26 октября 2025, 22:06
35
0
Лацио – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в 21:45 проходит матч 8-го тура Серии A.

Лацио и Ювентус проводят поединок чемпионат Италии на стадионе Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это последний матч тура, специально вынесенный на вечернее время.

Турнирная таблица: Наполи, Рома (по 18), Милан (17), Интер (15), Болонья (14), Комо (13), Ювентус, Аталанта, Удинезе (по 12).

Лацио – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Башич (Лацио), асcист Данило Катальди.
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Ювентус смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
