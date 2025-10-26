Италия26 октября 2025, 22:00 | Обновлено 26 октября 2025, 22:06
Лацио – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября в 21:45 видеозапись матча 8-го тура Серии A
26 октября в 21:45 проходит матч 8-го тура Серии A.
Лацио и Ювентус проводят поединок чемпионат Италии на стадионе Олимпико в Риме.
Это последний матч тура, специально вынесенный на вечернее время.
Турнирная таблица: Наполи, Рома (по 18), Милан (17), Интер (15), Болонья (14), Комо (13), Ювентус, Аталанта, Удинезе (по 12).
Лацио – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Башич (Лацио), асcист Данило Катальди.
