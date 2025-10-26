26 октября в 21:45 проходит матч 8-го тура Серии A.

Лацио и Ювентус проводят поединок чемпионат Италии на стадионе Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это последний матч тура, специально вынесенный на вечернее время.

Турнирная таблица: Наполи, Рома (по 18), Милан (17), Интер (15), Болонья (14), Комо (13), Ювентус, Аталанта, Удинезе (по 12).

Лацио – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция