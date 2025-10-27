Бразилия27 октября 2025, 01:12 | Обновлено 27 октября 2025, 01:14
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура итальянской Серии А
27 октября 2025, 01:12 | Обновлено 27 октября 2025, 01:14
26 октября состоялась игра 8-го тура итальянской Серии А.
Лацио в Риме на Олимпико выиграл у Ювентуса со счетом 1:0.
Тома Башич забил для бьянкочелести единственный гол в ворота бьянконери на 9-й минуте.
Серия А. 8-й тур, 26 октября 2025
Лацио – Ювентус – 1:0
Гол: Тома Башич, 9
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Тома Башич, 9 мин
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Башич (Лацио), асcист Данило Катальди.
