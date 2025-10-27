Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор

26 октября состоялась игра 8-го тура итальянской Серии А.

Лацио в Риме на Олимпико выиграл у Ювентуса со счетом 1:0.

Тома Башич забил для бьянкочелести единственный гол в ворота бьянконери на 9-й минуте.

Серия А. 8-й тур, 26 октября 2025

Лацио – Ювентус – 1:0

Гол: Тома Башич, 9

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тома Башич, 9 мин