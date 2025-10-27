Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лацио
26.10.2025 21:45 – FT 1 : 0
Ювентус
27 октября 2025, 01:12 | Обновлено 27 октября 2025, 01:14
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура итальянской Серии А

Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября состоялась игра 8-го тура итальянской Серии А.

Лацио в Риме на Олимпико выиграл у Ювентуса со счетом 1:0.

Тома Башич забил для бьянкочелести единственный гол в ворота бьянконери на 9-й минуте.

Серия А. 8-й тур, 26 октября 2025

Лацио – Ювентус – 1:0

Гол: Тома Башич, 9

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тома Башич, 9 мин

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Башич (Лацио), асcист Данило Катальди.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
