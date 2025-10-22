Удаление Забарного, три пропущенных мяча Трубина, феерический вечер ЛЧ
Главные новости за 21 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 октября.
1. Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
ПСЖ забил 7 мячей, ПСВ и Барселона – по 6, Интер и Арсенал – по 4
2A. ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке 3-го тура ЛЧ
2B. Кураж канониров. Арсенал в Лондоне разгромил Атлетико
Команда Микеля Артеты деклассировала соперников во втором тайме
3A. Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола
Анатолий Трубин и Георгий Судаков отыграли весь матч 3-го тура Лиги чемпионов
3C. Барселона разгромила Олимпиакос со счетом 6:1, Яремчук вышел на замену
Лопес оформил хет-трик, Рэшфорд записал в актив дубль, Ямаль реализовал пенальти
4A. Холанд и Бернарду Силва. Ман Сити комфортно взял три очка у Вильярреала
Горожане набрали 7 очков из 9 в Лиге чемпионов
4B. ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве
Дубль Мактоминея не спас итальянскую команду от разгромного поражения
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария определилась с будущим Компани
Мюнхенцы продлили контракт с тренером
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Зинченко. Ноттингем определился с наставником
Шон Дайч приступил к тренерской работе
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала
Сергей Ковалец больше не является тренером хмельницкого Подолья
6B. Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Защитник приобщился к приобретению пикапа для фанатского движения
7A. WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Даяна ничего не сумела сделать в противостоянии с Дианой Шнайдер
7B. Соболева, выиграв сет, снялась со стартового матча на турнире в Италии
Украинская теннисистка не завершила игру против итальянки Лукреции Стефанини
7C. Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Испанка Ева Герреро Альварес выиграла встречу турнира WTA 125 в трех сетах
7D. Олейникова разгромила соперницу на старте турнира WTA 125 в Бразилии
Александра не оставила шансов Луизине Джованнини
8. ЛАПИН: «Для Усика глава с Фьюри закрыта. А Итауме нужен серьезный тест»
Советник Усика в интервью The Ring рассказал о планах украинского боксера
9. Как Леклер помог Ферстаппену в борьбе за титул и почему провалился Пиастри
Анализ главных событий 19-го этапа Формулы-1 2025 года
10. Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Самые интересные события девятого тура УПЛ
