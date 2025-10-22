Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
22 октября 2025, 12:30 | Обновлено 22 октября 2025, 12:45
Удаление Забарного, три пропущенных мяча Трубина, феерический вечер ЛЧ

Главные новости за 21 октября на Sport.ua

Удаление Забарного, три пропущенных мяча Трубина, феерический вечер ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 октября.

1. Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
ПСЖ забил 7 мячей, ПСВ и Барселона – по 6, Интер и Арсенал – по 4

2A. ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке 3-го тура ЛЧ

2B. Кураж канониров. Арсенал в Лондоне разгромил Атлетико
Команда Микеля Артеты деклассировала соперников во втором тайме

3A. Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола
Анатолий Трубин и Георгий Судаков отыграли весь матч 3-го тура Лиги чемпионов

3C. Барселона разгромила Олимпиакос со счетом 6:1, Яремчук вышел на замену
Лопес оформил хет-трик, Рэшфорд записал в актив дубль, Ямаль реализовал пенальти

4A. Холанд и Бернарду Силва. Ман Сити комфортно взял три очка у Вильярреала
Горожане набрали 7 очков из 9 в Лиге чемпионов

4B. ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве
Дубль Мактоминея не спас итальянскую команду от разгромного поражения

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария определилась с будущим Компани
Мюнхенцы продлили контракт с тренером

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Зинченко. Ноттингем определился с наставником
Шон Дайч приступил к тренерской работе

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала
Сергей Ковалец больше не является тренером хмельницкого Подолья

6B. Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Защитник приобщился к приобретению пикапа для фанатского движения

7A. WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Даяна ничего не сумела сделать в противостоянии с Дианой Шнайдер

7B. Соболева, выиграв сет, снялась со стартового матча на турнире в Италии
Украинская теннисистка не завершила игру против итальянки Лукреции Стефанини

7C. Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Испанка Ева Герреро Альварес выиграла встречу турнира WTA 125 в трех сетах

7D. Олейникова разгромила соперницу на старте турнира WTA 125 в Бразилии
Александра не оставила шансов Луизине Джованнини

8. ЛАПИН: «Для Усика глава с Фьюри закрыта. А Итауме нужен серьезный тест»
Советник Усика в интервью The Ring рассказал о планах украинского боксера

9. Как Леклер помог Ферстаппену в борьбе за титул и почему провалился Пиастри
Анализ главных событий 19-го этапа Формулы-1 2025 года

10. Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Самые интересные события девятого тура УПЛ

По теме:
Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
