  ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Зинченко. Ноттингем определился с наставником
Англия
21 октября 2025, 11:21
ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Зинченко. Ноттингем определился с наставником

Шон Дайч приступил к тренерской работе

ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Зинченко. Ноттингем определился с наставником
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Ноттингем Форес официально объявил о назначении английского специалиста Шона Дайча на должность главного тренера клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Дайч подписал с «лесниками» на два года – до лета 2027. О финансовых условиях личного контракта ничего не сообщается.

Последним местом работы Дайча был «Эвертон», который он оставил в январе. Ранее он также возглавлял Бернли и Уотфорд. Во главе «Ноттингема» Шон заменил Ангелоса Постекоглу.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Ноттингем занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 5 турнирных баллов после восьми сыгранных матчей.

Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ноттингем Форест
