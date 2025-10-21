ОФИЦИАЛЬНО. Новый тренер Зинченко. Ноттингем определился с наставником

Ноттингем Форес официально объявил о назначении английского специалиста Шона Дайча на должность главного тренера клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Дайч подписал с «лесниками» на два года – до лета 2027. О финансовых условиях личного контракта ничего не сообщается.

Последним местом работы Дайча был «Эвертон», который он оставил в январе. Ранее он также возглавлял Бернли и Уотфорд. Во главе «Ноттингема» Шон заменил Ангелоса Постекоглу.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Ноттингем занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 5 турнирных баллов после восьми сыгранных матчей.