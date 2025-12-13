Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Забить за Шахтер в еврокубках – большая честь для меня»
Лига конференций
13 декабря 2025, 02:15 | Обновлено 13 декабря 2025, 03:16
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Забить за Шахтер в еврокубках – большая честь для меня»

Форвард горняков оценил игру Лиги конференций с Хамрун Спартанс

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш дал свою оценку игре 5-го тура Лиги конференций против мальтийского «Хамрун Спартанс» (2:0).

– Лука, поздравляем с победой! Поделись мыслями по поводу матча.

– Очень счастлив победой в матче Лиги конференций УЕФА. Знали, что будет сложная игра – из-за поля и борьбы. Но, слава Богу, мы провели отличный второй тайм, забили голы, воспользовались шансами и одержали победу.

– Почему все же с учетом результативности были такие два абсолютно разных тайма? Чего не хватило в первом тайме и что удалось добавить во втором?

– Считаю, в основном из-за поля было очень трудно завершать атаки или создавать моменты у ворот. Но во втором тайме, думаю, их команда устала, мы вернулись лучше, более сосредоточенными. Тренер говорил с нами, говорил, что нужно улучшить, и мы использовали свои возможности, провели хороший второй тайм, поэтому я очень рад победе в этой важной игре.

– Ты отличился вторым забитым мячом в еврокубках за «Шахтер». Расскажи про этот эпизод – от самого начала до момента празднования.

– Конечно, я очень-очень счастлив и хочу посвятить всю эту игру и гол своей семье. Очень скучаю по ней, по Бразилии, и все, что я делаю здесь – для близких. Поэтому я очень счастлив, что могу помогать «Шахтеру» в европейских соревнованиях, а также в украинских турнирах. И еще хочу сказать, что крепко обнимаю родных и что очень соскучился.

– В каких именно моментах вас удивил соперник, ведь накануне матча Арда Туран сказал много положительных слов про «Хамрун»?

– Мистер, как я уже говорил, очень энергичный человек, который всегда подталкивает нас вперед. Он знает все трудности наших путешествий, особенно долгих, что осложняет восстановление после матчей, потому что времени на это очень мало. Но считаю, это наша работа – мы должны выкладываться на полную для «Шахтера». Он постоянно подчеркивает, что нужно сосредоточиться на питании, отдыхе, тренировках, потому что это очень важно для поддержания стабильности побед.

И мы делаем это для наших семей, для «Шахтера», ведь это большой клуб, и я очень счастлив быть здесь. Снова забить в европейском турнире – огромная честь для меня. Также играть в большом европейском клубе – честь для меня и моей семьи. Я очень счастлив, моя семья тоже радуется за меня. И снова забить гол за этот клуб – это что-то особенное.

Конечно, в первом тайме борьба и отдача соперника очень усложняли нам игру. Во втором они немного устали, что облегчило нам задачу. Мы могли забивать голы, создавать моменты и использовать преимущества. Их борьба на сложном поле, где было много столкновений, – самая большая сложность.

Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛК на Мальте с Хамрун Спартанс
АЗАРОВ: «Приятно, что Шахтерю не придется играть дополнительные матчи»
ТУРАН: «Сложный выезд для Шахтера, тяжелое поле. Мы должны уважать игру»
