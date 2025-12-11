Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»

Тренер вратарей житомирского «Полесья» Михаил Федунов прокомментировал свой переход в киевское «Динамо».

– Сегодня ваш последний день в «Полесье». Что вы можете сказать напоследок болельщикам, президенту, команде?

– Только слова искренней благодарности. Здесь я уже три с половиной года работаю, поэтому этот клуб стал для меня очень родным. Я очень благодарен президенту, что он подарил мне такой шанс. Это реально крутой проект, в котором я буду всегда с ним, всегда буду рядом, всегда буду болеть. Болельщикам я могу пожелать поддерживать команду так же горячо, как они это делали. Мы всегда, и как тренерский штаб, и как футболисты, чувствовали это.

– Вы были в команде с июля 2022 года. Можете вспомнить первый день, когда вы приходили в команду, и как она изменилась за это время?

– Изменилась очень кардинально, посмотрите на базу – поэтому я еще раз повторюсь: это очень крутой проект – и это только начало.

– За все это время вы прожили с командой очень много моментов. Можете вспомнить что-то самое яркое именно для вас?

– Самое яркое, конечно, – золотые медали первой лиги, выход в Премьер-лигу, отдельно, пожалуй, первый матч в Премьер-лиге. Ну и, в принципе, концовки тоже, когда выход в еврокубки один год, потом второй. Конечно, все эти матчи навсегда останутся в сердце. Ребята, спасибо вам за вашу поддержку. Буду очень скучать, оставляю здесь часть своей души. Вперед, «Полесье»!