Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 15:31 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:25
3011
0

Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»

Михаил Федунов попрощался с житомирским клубом

11 декабря 2025, 15:31 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:25
3011
0
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
ФК Полесье. Михаил Федунов

Тренер вратарей житомирского «Полесья» Михаил Федунов прокомментировал свой переход в киевское «Динамо».

Сегодня ваш последний день в «Полесье». Что вы можете сказать напоследок болельщикам, президенту, команде?

– Только слова искренней благодарности. Здесь я уже три с половиной года работаю, поэтому этот клуб стал для меня очень родным. Я очень благодарен президенту, что он подарил мне такой шанс. Это реально крутой проект, в котором я буду всегда с ним, всегда буду рядом, всегда буду болеть. Болельщикам я могу пожелать поддерживать команду так же горячо, как они это делали. Мы всегда, и как тренерский штаб, и как футболисты, чувствовали это.

Вы были в команде с июля 2022 года. Можете вспомнить первый день, когда вы приходили в команду, и как она изменилась за это время?

– Изменилась очень кардинально, посмотрите на базу – поэтому я еще раз повторюсь: это очень крутой проект – и это только начало.

За все это время вы прожили с командой очень много моментов. Можете вспомнить что-то самое яркое именно для вас?

– Самое яркое, конечно, – золотые медали первой лиги, выход в Премьер-лигу, отдельно, пожалуй, первый матч в Премьер-лиге. Ну и, в принципе, концовки тоже, когда выход в еврокубки один год, потом второй. Конечно, все эти матчи навсегда останутся в сердце. Ребята, спасибо вам за вашу поддержку. Буду очень скучать, оставляю здесь часть своей души. Вперед, «Полесье»!

По теме:
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Фиорентиной
Оболонь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Хавбек Динамо может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно
Михаил Федунов Полесье Житомир Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Бокс | 11 декабря 2025, 00:02 0
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»

«Железный Майк» – о своем бое с Флойдом Мейвезером

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11 декабря 2025, 06:23 4
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта

Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11.12.2025, 14:06
Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Футбол | 11.12.2025, 09:46
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
10.12.2025, 10:59 6
Теннис
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 1
Футбол
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
10.12.2025, 19:21 3
Хоккей
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 12
Футбол
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
10.12.2025, 01:44
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем