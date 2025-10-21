Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер

«Динамо» в пятый раз подряд в нынешнем сезоне сыграло вничью. В этот раз команда Александра Шовковского поделила очки с «Зарей». «Шахтер» в пятый раз подряд не смог забить «Полесью». «Кривбасс», одолев на выезде «Рух», выбрался в лидеры. Кризис в «Колосе»: ковалевцы в этот раз уступили ЛНЗ.

Дубль тура

Героем матча «Полтава» – «Оболонь» стал нападающий «пивоваров» Суханов. На счету Сергея – два мяча. Первый он забил прицельным дальним ударом в верхний угол ворот, а второй – четко реализовал пенальти, обеспечивши своей команде итоговое преимущество. Очень вовремя обеспечивши, ведь «Оболонь» до этого не побеждала в шести поединках подряд.

ФК Оболонь. Сергей Суханов

Нереализация тура

«Рух» создал достаточно опасных моментов у ворот «Кривбасса», но в активе львовской команды – лишь мяч престижа Бабукара. После игры наставник «желто-черных» Иван Федык посетовал на плохую реализацию своей команды. И, в частности, раскритиковал автора единственного мяча в ворота «Кривбасса»: «Он должен реализовывать все моменты, которые у него есть. Там было тяжело не забить то, что он забил. Но вот то, что он должен был забить, он пробил мимо ворот».

Ничья тура

Что они ни делают – ничего не получается. «Динамо» в очередной, в пятый раз подряд, сыграло вничью. В этот раз действующий чемпион не смог переиграть «Зарю». И снова подопечные Александра Шовковского имели игровое преимущество, создавали моменты, но реализация хромала на обе ноги. И игра в защите тоже хромала.

Слова тура

После игры с «Зарей» наставник «Динамо» Александр Шовковский попытался объяснить, что с его командой не так: «Вы не можете сказать, что команда была не готова физически к игре. Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые создаем. Мы должны действовать спокойнее в завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы увереннее и спокойнее чувствовать себя в конце матча. А так уже пятый матч после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы».

Гвардейцы тура

Сразу два заметных юбилея были отмечены в игре «Заря» – «Динамо». Для защитника луганчан Пердуты игра против «бело-синих» стала 350-й в карьере. А вот матч против «Зари» для полузащитника динамовцев Кабаева стал 300-м на высшем уровне.

Матч тура

В УПЛ «оранжево-черные» еще не побеждали «Полесье». Более того, в чемпионатах страны «Шахтер» пока что не забил ни одного мяча в ворота житомирской команды (в пяти матчах). Тенденция не изменилась и после этого поединка. «Горняки» больше владели мячом, больше создали опасности у чужих ворот, но на забитый мяч не наработали. Впрочем, и на пропущенный тоже.

ФК Шахтер

Крестовина тура

Единственный по-настоящему голевой момент в игре против «Полесья» подопечные Арды Турана создали, как и в минувшем туре, усилиями Назарины. На 68-й минуте матча Егор классно приложился по мячу со штрафного. Точно забил бы, если бы не крестовина.

Жест тура

Не получается в игре отличиться, так пускай хотя бы после игры о тебе говорят. После завершения поединка между «Полесьем» и «Шахтером» между наставником «волков» Русланом Ротанем и помощником главного тренера «горняков» Арды Турана Карло Николини возник словесный спор. Итальянский специалист адресовал в сторону Ротаня непристойный жест, который зафиксировали режиссеры телетрансляции.

Чуть позже Николини разъяснил ситуацию: «Я подошел к нему не для конфликта, а чтобы спросить, почему его помощник позволил себе показывать непристойные жесты – средний палец в сторону нашей скамейки запасных. Конечно, во время матча все переживают эмоции, но даже в таких ситуациях нужно уметь себя контролировать и сохранять уважение. После финального свистка мы с Русланом спокойно поговорили, все выяснили и пожали друг другу руки. Для меня это закрытый вопрос».

Кризис тура

После поражения от ЛНЗ главный тренер «Колоса» Руслан Костышин признал, что его команду постиг кризис: «Я не могу сейчас сказать, с чем это связано. Мы не можем забить гол – четвертую игру уже не забиваем. Исчезла уверенность у игроков, футболисты начинают переживать, не так качественно работают с мячом. Это психология».

Конфуз тура

В начале второго тайма матча «Верес» – «Александрия» защитник хозяев поля Стамулис попытался сделать то ли навес, то ли заброс в сторону чужих ворот. Но в итоге мяч, перелетев голкипера, оказался в сетке, к полному изумлению и голкипера александрийцев, и греческого оборонца ровненской команды.

Сенсация тура

Перед игрой против «Карпат» главного тренера «Эпицентра» Сергея Нагорняка лишь ленивый не отправлял в отставку. В принципе, было за что увольнять: его команда провалила старт сезона, проиграв семь раз в восьми матчах. В свою очередь, «Карпаты» до игры с «Эпицентром» семь поединков подряд не проигрывали. В общем, фаворит у этого поединка был явным. Тем более, игра во Львове. Но явный фаворит проиграл. Без особых шансов. А героем матча стал Николай Миронюк, на счету которого гол и два ассиста. Теперь уже молва отправляет в отставку главного тренера «Карпат»…

Подарок тура

В день матча против «Металлиста 1925» у главного тренера «Кудровки» Василия Баранова был день рождения. Подопечные преподнесли наставнику неплохой подарок – ничью в игре против одного из «скрытых» фаворитов первенства.

Символическая сборная тура: Сапутин – Стамулис, Джордан, Сарапий, Караваев, – Задерака, Мендоза, Буяльский, Проспер, Миконюк – Суханов.