Камбэк Ман Сити, ничья ПСЖ с Забарным, штраф Мудрика, победа Динамо U-19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 декабря.

1. Камбэк в Мадриде. Манчестер Сити одержал победу над Реалом

Команды забивали только в первом тайме

2. Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик

Игра завершилась со счетом 0:0

3. Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА

Украинский коллектив не смог вторично обыграть шотландский Хиберниан, но и ничьей было достаточно

4. Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ

«Орлы» выиграли второй матч подряд в главном еврокубке

5. Канониры в ударе. Арсенал разгромил Брюгге и лидирует с 18 очками из 18

Нони Мадуэке оформил дубль, также отличился Габриэл Мартинелли

6A. Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона

Украинец сел за руль своего автомобиля, несмотря на судебный запрет

6B. Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан

Одесский «Черноморец» не сможет подписывать и регистрировать новых футболистов

7A. Калинина в статусе андердога выбила 4-ю сеяную с турнира WTA 125 в Лиможе

Ангелина на соревнованиях во Франции в трех сетах одолела Сонай Картал в матче 1/8 финала

7B. Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года

Марта и Даяна заявлены на пятисотник в Брисбене, Свитолина сыграет в Окленде

8A. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по волейболу

Мужские и женские команды узнали своих соперников

8B. Украинский клуб одержал победу в первом матче 1/16 финала Кубка вызова

Эпицентр-Подоляны обыграл сербский Караджордже Топола

8C. Перуджа Плотницкого с камбэком обыграла клуб игрока сборной Украины в ЛЧ

Команды украинцев встретились в очном противостоянии

8D. Капитан сборной Украины стартовал с победы в ЛЧ. Стал MVP матча

Юрий Семенюк ярко стартовал на групповом этапе соревнований

9. ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче

Поражение в основное время

10. Юлиан Бойко вышел во 2-й раунд турнира 2025 Snooker Shoot Out

Украинский снукерист переиграл Хатема Яссина из Египта со счетом 38:2